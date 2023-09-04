辦公室金科玉律：不踩你多腳已叫幫忙！高層一定會從集團長遠利益出發？

「你問問出面的人，他們為甚麼要幫你們？」他指出他房門內的同事跟我說。

說話的是集團高層，他管轄範圍很大，包括集團旗艦公司。當時我剛加入一間規模較小的公司。

到這集團工作，準備出版一本雜誌。未入職時已告誡負責人，因為資源問題，如果得到集團其他子公司支持，不管在新聞來源、相片版權、資源調撥等均可以大幅節省，從而減低成本，提高效率。

若能做到上下一心，肯定事半功倍。

於是在上班第一天便去「拜訪」集團另一負責人，道明來意。說「道明來意」是不確實的，即使他不是負責這份新雜誌，但他肯定知道這份新雜誌是集團計劃，亦肯定知道我必會有所要求。如果他反對，集團其他高層自然不會「應承」我的要求，我亦不會赴任。

可是，這位先生竟然在我上班第一天，便用這個方式拒絕我，清楚表達不會幫忙的說法。我又可以怎樣回應他？

他指著外面他管轄的編輯部百多人，說他們為甚麼要幫我。要知道，他們不是幫我，而是幫集團，最終還是幫助他們自己。

我以為他是集團高層，自然處處以集團長遠利益看。

於他而言，只是在硬件後台開放CMS（Content Management System）部分權限予我們，我們便可以省回不少投入基建硬件和軟件成本。他們毫無損失，而且為集團節省不少，有利業績，確是舉手之勞。

顯然，他不是這樣想。他為甚麼不從集團利益出發？

不就是我所籌備的新雜誌，不是他負責，而是另一高層。新雜誌成功，是另一高層功勞，這才是他不幫忙的理由。

只不過他不能這樣說，才說是外面的人為甚麼要幫你們？

這說法先把自己不幫忙的責任「推」在他外面員工的身上，而且也沒有說他們不肯幫忙，只不過是叫我給他們一個理由。這樣他們便沒有了責任。

這位先生果然玩辦公室政治，玩到家。

試問我又如何去給他手下百幾人，逐個提出理由，要求幫忙。當然我亦不會這樣做，即使想去做，也會給他下屬噴得一鼻子灰，自討沒趣。

於是結果不言而喻，就是新雜誌起步艱難，頭幾年苦苦掙扎。

辦公室內，不踩多腳，已叫幫了你忙。