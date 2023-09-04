  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

04/09/2023

啟德AIRSIDE｜啟德新商場9.28開幕！一文睇晒美食、購物、玩樂亮點+品牌！日本抹茶名店進駐 / 超大都市農莊/ 巨幕影院（附40+餐廳清單）

#啟德 #打卡好去處 #啟德一日遊 #商場 #AIRSIDE #香港商場 #飛行 #打卡熱點 #寵物友善 #PINKOI #city’super #Muji #玩樂好去處 #購物 #美食地圖 #餐廳推介 #衝浪場 #週末好去處
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　常常都覺得啟德附近沒甚麼地方可逛？大家今次真的要留意了，啟德在今個月會有新商場展開第一階段試業！面積70萬平方呎的AIRSIDE購物商場將在9月28日試業，商場內有多達40間食肆，我們先看看商場內有甚麼好玩、好食推介！

 

延伸閱讀：

圍方The Wai｜大圍新Mall 7.22開幕！食玩買攻略︰名古屋百年老店、MUJI 巨舖、3,000呎按摩美容店進駐！必睇戲院＋餐飲優惠

 

　　位於啟德的AIRSIDE其實是190萬平方呎的綜合大樓，除了有甲級寫字樓，更有面積則達70萬平方呎的購物商場，而 AIRSIDE的地庫與啟德港鐵站相連，交通相當便利。

 

 

　　場內有不少消閒娛樂、零售及餐飲商舖進駐，包括首次進駐香港的日本抹茶名店、韓國釜山過江龍燒肉店、達25,000平方呎的city’super、12,000平方呎的MUJI巨舖等；而玩樂方面更有MCL AIRSIDE 戲院及全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場，真的十分適合一家大細到商場內走一走！

 

 

　　而AIRSIDE設有接近 18,000平方呎的露天空間，露天空間包括了空中花園、露天劇場及6,000平方呎都市農莊，都市農莊會根據時令種植超過50款農作物及定期舉辦種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享。而駕車的朋友可以留意，AIRSIDE停車場一共有850 個車位，全部都配備電動車充電功能，十分貼心！

 

 

AIRSIDE

地址：香港九龍啟德協調道2號

詳情按此

 

下一頁：即睇AIRSIDE有咩食玩買！

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#啟德 #打卡好去處 #啟德一日遊 #商場 #AIRSIDE #香港商場 #飛行 #打卡熱點 #寵物友善 #PINKOI #city’super #Muji #玩樂好去處 #購物 #美食地圖 #餐廳推介 #衝浪場 #週末好去處

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk