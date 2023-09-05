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05/09/2023

上月網騙投資案 6成涉WhatsApp白撞 上半年釣魚攻擊增17% 提防「朋友」要求助認證

#香港資訊科技商會 #方保僑 #網上騙案 #香港電腦保安事故協調中心 #HKCERT #釣魚攻擊 #盜用身份 #憑證 #WhatsApp白撞
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　　【晴報專訊】網上騙案手法推陳出新，詐騙短訊無孔不入。警方上月接獲逾810宗網上投資騙案，其中6成受害人因「白撞WhatsApp」中招，有騙徒噓寒問暖博取受害人信任後再誘騙投資。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）亦稱，上半年處理釣魚攻擊達1,734宗，按年多17%，當中包括釣魚攻擊盜用身份或憑證。有專家稱，騙徒發釣魚訊息時往往漁翁撒網，在任何通訊平台接到聲稱某機構主動聯絡均要提高警覺，另有「朋友」要求協助認證身份亦要留意。

 

專家指遇邀請加入投資「貼士」群組，已要提高警覺。（資料圖片）

 

　　守網者fb專頁昨稱，警方上月接逾810宗涉及網上投資騙案的報案，6成源於受害人收「白撞WhatsApp」，騙徒噓寒問暖博取信任，再邀請參與不存在的A股、貴金屬、虛擬資產等投資，也有人被無故加入炒股群組收取「貼士」，再被游說安裝假投資App，招致損失。

 

遇機構主動聯絡邀入群組 提高警覺

 

　　HKCERT亦指，今年上半年處理3,802宗安全事故，殭屍網絡佔近半有1,814宗，釣魚攻擊則有1,734宗，按年多17%。中心提醒，今年值得留意風險包括釣魚攻擊盜用身份或憑證、網絡犯罪服務、Web 3.0的保安風險等。

 

方保僑（資料圖片）

 

　　香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，商業機構甚少經通訊平台主動聯絡或推銷，「除非之前有聯絡過」，遇邀請加入「貼士」群組已要提高警覺，若見管理員或不時再開新群組要求「轉場」，目的或為逃避追蹤，更見可疑。

 

　　積金局昨亦發電話銷售指引，要求主事中介人應為電話推銷來電提供劃一講稿，若接電者查詢，應交代如何得到聯絡資料。但方稱，不建議市民借鑑指引，向騙徒追問如何取得其個資等，因騙徒通常有備而來，市民未必能分辨其說詞真假，反而有受騙風險，如有懷疑應直接報警，市民只能自行提高警覺，亦要提醒身邊人多加留意。

 

涉洗黑錢網騙4750萬 拘持傀儡戶口29人

 

　　另警方觀塘警區上月以詐騙、欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪名，拘捕29名涉案的傀儡戶口持有人，涉及28宗網騙及洗黑錢案件，共涉款4,750萬元。觀塘警區科技罪案及財富調查組主管偵緝督察鄧智成稱，有被捕人承認收取數百至數千元出售戶口，提醒有法庭判決已明確指出，借、售及租銀行戶口刑責均與真正處理犯罪得益無異，甚至可能成加刑因素，籲市民勿「因小失大」。

 

轉載自: 晴報

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