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05/09/2023

周吉佩「吉吉」與李佳芯赴日拍旅遊節目！帶結他赴日「捱世界」，恨跟Ali合唱《小幸運》

#周吉佩 #Ali #應援巴士 #李佳芯 #吉吉 #日本18種住法 #吉S粉 #旅遊節目 #小幸運
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　　【晴報專訊】周吉佩（吉吉）昨午出發到日本拍攝旅遊節目《日本18種住法》，會合已到達當地的拍檔李佳芯（Ali）。吉吉坦言未出發先興奮，前一晚只睡了兩小時，昨早先送升小三的囡囡開學才出發。吉吉出發前，獲「吉S粉（粉絲）」安排了應援巴士，直駛機場送行，令他相當驚喜。

 

粉絲準備了應援巴士送吉吉到機場，十分貼心。

 

　　周吉佩透露行程緊密，將會前往東京、京都、四國拍攝，預計逗留11日。吉吉表示︰「喺TVB第一次拍攝旅遊節目，今次係體驗生活，唔係周奕偉嗰種吃喝玩樂，而係去捱苦、捱世界，不過我幾鍾意呢種體驗，以我所知會去凶宅、住網吧、納米樓同貧民窟，可能豪華嗰啲留畀Ali（李佳芯）。」吉吉又坦言前一晚興奮又緊張至失眠，「製作組對我好大期望，想我哋好似洪永城、黃翠如嗰種演繹方式，所以我好緊張。」吉吉透露帶結他同行，會於節目中自彈自唱表達心情，問到會否跟有「魔音」之稱的Ali合唱？他笑言最希望能跟對方合唱《小幸運》。提到Ali當年因唱此歌而被封為「魔音」，會否調教Ali的唱歌技巧？吉吉謙稱︰「要佢調教我就真，我嘅主持經驗咁少，要跟佢學習，唔好話調教，係一齊學習。」

 

Ali早前透露有跟老師學唱歌，誓要除下「魔音」之名。（IG圖片）

 

太太準備開光銅錢保平安

 

　　談及為該節目到訪凶宅，吉吉表示太太為他準備了開光銅錢護身，提醒他全天候戴上，洗澡時也不要除下。問他會否不敢食魚生？吉吉說︰「我好鍾意食魚生，但太太提咗我唔好食，我都好鍾意食拉麵嘅。」對於一班「吉S粉」特別準備巴士送機，令他大感驚喜，他又指下月生日也獲粉絲舉行大型party慶祝，相當感動。

 

太太叮囑吉吉要隨身戴上開光銅錢，切勿除下，吉吉笑太太迷信，但寧可信其有，會聽太太話。

轉載自: 晴報

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