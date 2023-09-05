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05/09/2023

美打壓中國的原因

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　　7月13日美國《紐約時報》罕有地刊登了一篇長文，正式披露了美國近年打壓中國芯片發展的原因，也爆出美國究竟擔心中國甚麼。

 

 

　　那篇題為：《美國封鎖芯片背後的戰爭行為》(An Act Of War Inside America's Silicon Blockade)的長文，根據可靠受訪者，主要是美國官員的資訊顯示，美國的目標是要「影響」中國的人工智能(AI)產業，而「影響」半導體技術發展只是實現這個目標的手段。今時美國不只是阻止中國在技術上的進程，而是要消滅中國整個先進技術的生態系統。

 

　　文章中，受訪官員及作者都認為，中國自主研發半導體整個產業鏈，乃是複製人類幾十年來的科技成果，這個行為愚不可及，所以中國不應該發展芯片產業，但受訪官員透露，芯片是未來發展的關鍵。文章指特朗普可能還只是基於商業利益的考慮，但拜登則明確打壓，並視它為美國存亡的關鍵。

 

中國的「秘密」戰略

 

　　美國是否杯弓蛇影？英、美是盟友，英國前商務大臣、英國自由民主黨前黨魁祈維信(Vince Cable)曾在一次公開演說中，為中國講了番公道說話，並指美國在很多方面，都無法接受自己這個近百年以來的世界強國，國力和地位已逐漸下滑的事實。

 

　　祈維信說，有人向美國「告密」：中國正進行一個「秘密戰略」，要取代美國，作為全球超級大國，並讓中國的經濟規模與美國一樣大。這個「大秘密」，令人「震驚」，但似乎就令祈維信啼笑皆非。

 

　　25年前，祈維信任職於倫敦一間跨國企業，當年他已預視到，到了2020年，中國將接近成為最大經濟體。他強調，這並不是甚麼秘密，只需要簡單算術，便能預計得到。他解釋，中國人口是美國的4倍，中國人均生活水平達到美國人生活水平四分一的時候，中國經濟上就相等於美國。他反問，讓人民脫貧，過好日子，為何會是個問題？當中國經濟繼續增長，中國人均達到美國人生活水平一半時的時候，中國的經濟規模將是美國兩倍！

 

接受「花無百日紅」

 

　　祈維信認為，美國人需要適應這一點，就像英國一樣。事實上，在本世紀中葉，不只中國，印度也將會成為全球最大經濟體之一，經濟規模也很大可能超越美國。因此，美國需要適應有另一個國家會有類似的經濟規模及影響力。他引英國百年前亦曾是世界霸主之例，也需要花一個世紀適應國力下滑的情況，並不斷被其他國家超越。

 

　　美國的問題核心是：美國在很多方面都無法接受這個基本事實，更別說適應了。過去70年來，由美國領導的世界體系的規則，一直運作良好，也令世界受益。不過，他認為美國須接受和適應中國將融入到世界規則裏。

 

　　祈維信指出，在鄧小平領導下的中國模式，有兩個非常基本的原則：一、強調安全和穩定。這個從來不是秘密，而且也是中國尋求的模式；二、提高中國民眾生活水平，包括引進外資、市場經濟，以及在國家容許下，國企和民企的相互競爭。

 

　　他說中國特色社會主義下的市場經濟，證明是可行、有效兼成功的。過程中，還會遇到一些問題，例如經濟問題，包括消費不足、企業債務等，而現在西方國家所面對的問題是，如果中國模式持續成功，即是中國經濟急速發展與目前的政治制度相結合，有甚麼西方國家必須接受？

 

不可逾越底線

 

　　祈維信認為，西方國家必須接受中國有不同的系統和制度。他以英國前殖民地香港為例，提及英國名義上的「剩餘責任」，他指中國對香港的「紅線」其實非常清楚：40年前，當戴卓爾夫人與鄧小平談判時，中國以解放軍接管了香港便行，但他沒有這樣做，而是處理得更加細緻。鄧小平承諾保障香港言論自由，港人可以批評共產黨，但底線不可以逾越：若有暴亂出現，他們便會介入並制止。

 

　　祈維信說，香港有些人以民主及言論自由為名，開始暴動，破壞立法會，這些才是扼殺香港民主的人。他認為，遊戲規則一直很清晰，中國人並沒有不誠實或沒清楚說明白，甚麼事是允許、甚麼事是被禁止的。

 

　　至於外交方面，習近平在10年前就非常明確提出了他的方針，也被西方接受。習近平有次被問到與西方關係如何？他坦言不會輸出革命，也不打算輸出因饑荒而導致的難民，跟西方「河水不犯井水」，人不犯我，我不犯人。

 

中國貢獻世界經濟

 

　　談及如何與中國打交道，祈維信答說要接受中國。他續稱，如果想與中國保持良好關係，便要尊重中國的原則：領土完整，不干預內政。他指有很多穆斯林國家同意中國在新疆的做法，包括民主選舉的國家，例如印尼、馬來西亞、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亞等，都認同中國的做法。

 

　　祈維信在任時，與中國打交道，經濟是動機，而且有益於英國及西方國家。事實上，英國經濟往往在中英關係中獲益，他指英國仍有鋼鐵產業存在，是因為中國收購了將要倒閉的鋼鐵公司；英國也將有電動車產業，因為中國將在英格蘭東北部大量投資電池製造；Land Rover是個非常成功的品牌，因為它在中國的利潤和銷售成績驕人；阿斯利康(Astrazeneca)開發英國疫苗，也是在中國的業務有盈利的基礎上進行；英國大學每年有12萬全費支付的中國留學生。祈維信還指出，中國實際穩定了世界經濟的情況，例如買了4萬億美元的美國國債。

 

　　陰謀論者或說，中國人會藉此進行貨幣戰爭，但祈維信謂這從沒有發生，反而保持了人民幣基本貨幣體系的穩定，並維持了與美國的夥伴關係。他還說破壞世貿規則的不是中國人，而是特朗普。

 

　　祈維信呼籲西方國家，需要與中國合作，應對並解決氣候、公共衞生等全球的問題。在這些全球事務上，沒有中國的參與，萬事不成。最重要的是，中國對核武國家，例如北韓、巴基斯坦或伊朗都有其影響力，要減少核威脅更需與中國合作。再退一步，如果與中國對話失效，中國還可能會自家增加核武，為了全球安全，與中國友好是必須的。

 

　　祈維信的演說可以用一句話總結：美國要接受新興國家的崛起，一如英國接受美國的崛起一樣。如只求打壓中國，就會如打壓中國芯片產業一樣，反會迫使華為快速造出「Mate 60」。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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