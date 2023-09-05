【KK星期二】港股升一日即回 氣氛仍保守︱內房股後市會點走？︱憧憬金九銀十 咩版板塊值得留意？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股昨日9月開局急升逾四百點後，今早曾急吐逾三百點，加上半日成交只有大約500億元，上升動力欠奉。港股業績期完結，邁入9月傳統淡季，投資者如何部署？繼多個城市落實「認房不認貸」後，內地金融部門再次推出全國性優化樓市信貸政策。在比較樂觀的情況下，內地樓市傳統的「金九銀十」銷售旺季將會反映政策是否見效，不過市場信心仍未恢復，政策暖風能否利好股價表現？「金九銀十」同時是內地的消費旺季，加上疫後內地多次推政策催突消費，成虔有多大？仍有哪類板塊值得先行部署？

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