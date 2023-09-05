05/09/2023
【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？
九龍城寨一直都被渲染為罪惡之城，大家都因為刻板印象，仍未裡面嘅商業活動全部都係不法嘅。然而，九龍城寨並唔係只有黃、賭、毒嘅不法商業活動㗎！今日就同大家簡單介紹下城寨裡面嘅商業活動！即刻去片！
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