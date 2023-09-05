做銷售員天天「打雞血」，打到無感甚至反感？提升工作動作，可由這一步做起！

在我們追求成功的旅程中，動力扮演著重要的角色。它是我們努力的推動力，激勵著我們克服困難、追求目標。然而，動力並非一成不變的，我們需要學會如何激發內在動機，以持久的動力實現我們的夢想。

然而，發掘內在動機、培養積極思維等方式應該很多專業人士有分享過，筆者就不在此論述了。有實際在市場上走動的銷售員都一定有以下的感受，有時候手風順，覺得自己無所不能，又或者聽完某某前輩分享完，感到渾身是勁可以完成目標，但過了三天就打回原形，感到乏力，生活艱難，目標更難，狀態提不起來，甚至無心工作。

也就是說工作狀態可以由內在動力提升，難題其實是如何「持久」。今天想跟大家分享一個落實操作上比較簡單和持久的方法。

常言道：「一個人跑得快，一班人才能走得遠。」如果我們用利己思維，每天只專注自己的目標，自己的行動，除非你是頂尖運動員的級數，有著堅定不移的強韌精神，否則很難持久下去。

銷售員不應像爆發型短跑選手，其實應該更像長跑選手，穩定、節奏感強、持久運行。

而能夠不斷提醒自己內在動機內在動力，從而提升自己正能量的方法，就是「分享」，把自己的理想分享感染他人，當你把正面的能量散發出去，自然會收到正面回應，被認同之下自然你也會收到正能量，從而有被提升的狀態。

同時間，「分享」是一個「利他」的行為，當你的思維是希望他人一起成功，自然地你會吸引一班共同想法的人，大家焦點在大局時，自然你會減少關注「自己」的負面情緒；另一方面，由於你作為正能量的發放者，你就會更積極找其他的正能量，可能是網上找一些「激勵」大師的金句，找一些激勵人心的短片、文章、音樂等去作分享，過程中就會不自覺吸收能量，提升自己狀態。

所以我們不難發現，在各行各業的領袖，尤其是感染力強，或常常需要演講的領袖，大都很少有「低潮」狀態，不是他們裝出來，也不是他們投胎很厲害，天生一帆風順，而是一個能激勵人的領袖，在激勵人的過程也需要先自我激勵，到最後「利他」的人反而走得更遠。

希望這篇關於動力的文章能對你有所啟發。如果你有任何其他需求，請隨時告訴我。