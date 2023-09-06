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06/09/2023

《破毒強人》轉戲路成功！蕭正楠獲周潤發讚有型：發哥叫我唔好搞咁多笑

#破毒強人 #蕭正楠 #Edwin #張曦雯 #Kelly #曹永廉 #阿廉 #郭柏妍 #何廣沛 #張寶兒
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　　【晴報專訊】無綫劇集《破毒強人》將於後晚大結局，蕭正楠（Edwin）在劇中一改戲路，飾演曾任卧底的深沉冷漠幹探。昨日Edwin與張曦雯（Kelly）、張寶兒等宣傳劇集時，自爆連巨星周潤發（發哥）都有捧場，並送上鼓勵說話，令Edwin心花怒放。

 

Edwin開心《破》劇收視口碑俱佳，一眾主角將夾錢請台前幕後食飯。

 

　　《破毒強人》收視愈戰愈勇，昨日席上公布收視佳績，上周五一集因10號風球「蘇拉」襲港，勁收28點，而劇集亦成為今年兩綫最高收視劇集。監製羅永賢笑說︰「劇中人唔係死咗就係坐監，好難開第二季，但會考慮拍前傳。」至於蕭正楠透露，後晚與監製及陳豪等主角請食飯兼欣賞大結局，「最開心劇集喺內地反應好，喺香港又收視好，昨日（前日）跑步撞到發哥（周潤發），佢都話有睇，今次我改咗戲路，佢仲話『原來你咁型嘅咩』。」

 

Edwin與太太黃翠如及黃日華跑步食飯，遇上發哥送驚喜。（IG截圖）

 

　　Edwin指發哥建議他發掘更多可能性︰「發哥叫我唔好搞咁多笑，叫我認真啲，可能之前同阿廉（曹永廉）一齊搞笑，被佢拖低晒。」他又說︰「發哥話如果撞啱《破》劇呢類劇種，可以多啲嘗試認真角色，聽完我都好開心，起碼發哥有畀意見。」Edwin預告在劇中與張曦雯將有激吻鏡頭，笑言太太黃翠如不介意他拍親熱戲。

 

郭柏妍驚訝何廣沛拍拖

 

　　此外，同場的張寶兒腹大便便現身，預產期在11月的她，原本打算開派對公布BB性別，但最後作罷。她說：「我同袁生（袁偉豪）一早知BB性別，但老公要入劇組開工，呢排有時間都搞咗張BB床先，可能遲啲出po公布算，或者《破》劇收視有30點，就會公布。」提到同劇拍檔何廣沛承認有圈外新女友，寶兒與郭柏妍毫不知情，寶兒笑言︰「我哋之前一齊宣傳，都睇唔到蛛絲馬迹，佢向來都紅粉緋緋，精神奕奕。」郭柏妍則驚訝說︰「我返去問下佢先。」

 

郭柏妍（左）與張寶兒戥何廣沛蜜運開心。

 

Kelly自爆混血男友落力追劇，令她受寵若驚。

轉載自: 晴報

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