肺癌警號 | 記性差、專注力不足不一定是長新冠「腦霧」！專家：提防肺癌上腦！

新冠疫情全球肆虐逾3年，本港近300萬人染疫，有本地研究顯示，逾7成康復者現「長新冠」徵狀；美國研究亦發現，三分二康復者有「腦霧」，記性變差、專注力不足。惟有醫生指，相關徵狀非長新冠獨有，可能是「肺癌上腦」警號。而本港肺癌病例中最常見的非小細胞肺癌，若擴散至腦部，患者存活期中位數可短至3個月，建議市民若持續咳嗽、或感不適3周或以上，應盡快求醫。

據香港癌症資料統計中心，2020年全港共有5,422宗肺癌新症，較10年前大增21%，死亡人數則逾3,910人。提起肺癌不少人聯想到吸煙，惟一半以上的肺癌其實與吸煙無關。香港防癌會癌症教育小組委員會委員李浩勳解釋，肺癌一般分為非小細胞肺癌和小細胞肺癌，其中非小細胞肺癌佔本港整體肺癌個案8成，主要由基因突變引起，當中肺腺癌最常見；跟吸煙有關的小細胞肺癌，則僅佔20%。

非小細胞肺癌 早期無病徵

李浩勳續表示，引致非小細胞肺癌的基因突變種類，在亞洲和歐美有很大分別，若以亞洲為例，最常見為表皮生長因子受體（EGFR）基因突變，佔5至6成；其次為間變性淋巴瘤激酶（ALK）和視網膜色素1（RS1）基因突變，分別佔5%和2%至3%。

他又稱，30%至50%帶有EGFR基因突變、50%或以上帶有ALK基因突變的非小細胞肺癌患者，確診時肺癌已發展至晚期，癌細胞擴散至腦部，接受化療、放射治療和進行手術的成效均不理想，化療後的存活期中位數僅6至9個月，若延誤診治，存活期中位數更可短至3個月。

及早發現和治療肺癌非常重要。但李坦言，肺癌早期可完全無病徵，但細小的腫瘤已可透過血液，把癌細胞轉移上腦，「肺癌上腦」的病徵更跟長新冠的「腦霧」非常相似，包括記憶力變差、口吃等，故市民一般難以分辨，或一直誤以為是確診後遺症，僅自行購買保健品冀改善徵狀，遲遲未求醫對症下藥，令病情不斷惡化。

身體不適持續逾月 宜即求醫

不過，李指，70%至80%帶有10種最常見基因突變的非小細胞肺癌，已陸續可用各種標靶藥有效治療，存活期中位數可延長至3年或以上。他舉例指，有4旬女在6月起集中力和記憶力下降，並出現口齒不清的情況，但因剛從新冠中康復，且一直不煙不酒，也沒肺癌家族史，便以為是長新冠徵狀「腦霧」，不以為意，惟情況持續多時，並愈發嚴重，她終求醫並進行一系列檢查，結果發現肺部有3厘米腫瘤，腦部亦出現多個陰影，為非小細胞肺癌轉移上腦。幸接受標靶治療1個多月後，病情有改善，可再上班。

李建議，若身體不適持續3至4周，甚至1個月以上，且出現心口痛、咳血等現象，便應提高警覺，及早求醫做氣管鏡檢查、電腦斷層導航或抽血，甚至進行次世代測序（NGS），分析300至400種基因突變。日常亦要早睡早起、不煙不酒等，預防癌症找上門。