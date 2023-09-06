  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/09/2023

日本便利店必買11款新登場美食！黃偉文都讚漢堡扒壽司/ Lawson x 猿田彥咖啡甜品/ GODIVA銅鑼燒

#日本 #輕旅行 #GODIVA朱古力銅鑼燒 #便利店美食 #猿田彦珈琲 #lawson #紅豆包 #0+3 #日本便利店 #GODIVA #Pierre Herme #漢堡扒壽司 #FamilyMart #Pierre Herme咖啡芝士杯裝蛋糕 #蕨餅 #窩夫筒 #焙茶蕨餅 #試食報告 #甜品 #小食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　香港人去日本旅行，每晚返酒店前最後一站必定是去便利店逛一圈（雖然最近似乎被扭蛋機店取代），不是買甜品做宵夜，就是買定翌日的早餐。日本便利店競爭激烈，3大連鎖店——Lawson、7-11及FamilyMart，為了爭取市場佔有率，每個星期都會推出數十款新產品。香港人最喜歡試新嘢，特別是這些又平又IG-able又（通常都）好食的便利店美食，好難會忍到手！這次為大家介紹11款日本便利店剛推出或即將推出的甜品及美食，身在日本或即將去日本的朋友，不妨去試試！

 

日本便利店必食2023｜01. FamilyMart．Wyman都讚好食的漢堡扒壽司（205円）

 

　　漢堡扒壽司（ハンバーグ寿司），聽個名都有啲伏，正常在便利店見到都唔會買！不過，因為Wyman早幾日在IG出post大讚好味：「繼FamilyMart蛋冶後，今次去日本最重大發現，新產品，FamilyMart 漢堡牛扒飯團。我幾乎隔日食... 係有少少樣衰但好味嘅」！

 


其貌不揚的FamilyMart漢堡扒壽司，真心，在飯團櫃內，正常都不會揀它！（圖片來源：Katty拍攝）

 


Wyman早幾日在IG出post，表示幾乎隔日食，更叫大家如果在日本，試完後告訴他鍾唔鍾意！（圖片來源：IG@concertyy）

 

　　作為小fans的我，雖然不能跟Wyman買LV、買Chanel，但可以跟他食便利店飯團，都算是種福份（笑）！老實講，賣相，果然是「樣衰」的，正常情況見到都唔會揀！不過，味道意外地很不錯！首先，size比一般便利店飯團大，飯非常飽滿彈牙，因為是「壽司」，所以是「醋飯」，很不錯！漢堡扒的肉都夠鬆軟，不會似火腿般硬崩崩，但當然不能奢望會juicy！漢堡扒上有一層Teriyaki燒汁，很惹味，漢堡扒及飯中間有一層蛋黃醬，整體配搭很非常好，味道有點似「摩斯漢堡店」的Teriyaki Burger。結論：值得一試！但留意，宮崎縣、鹿兒島縣沒有供應。

 


Size非常大，好有分量，比一般便利店飯團大。（圖片來源：Katty拍攝）

 


漢堡扒不是薄薄一片，有麥記的漢堡包的漢堡的厚度！（圖片來源：Katty拍攝）

 

下一頁︰Lawson限定！猿田彦珈琲Roll Cake+紅豆包

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#日本 #輕旅行 #GODIVA朱古力銅鑼燒 #便利店美食 #猿田彦珈琲 #lawson #紅豆包 #0+3 #日本便利店 #GODIVA #Pierre Herme #漢堡扒壽司 #FamilyMart #Pierre Herme咖啡芝士杯裝蛋糕 #蕨餅 #窩夫筒 #焙茶蕨餅 #試食報告 #甜品 #小食

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk