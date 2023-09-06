日本便利店必買11款新登場美食！黃偉文都讚漢堡扒壽司/ Lawson x 猿田彥咖啡甜品/ GODIVA銅鑼燒

香港人去日本旅行，每晚返酒店前最後一站必定是去便利店逛一圈（雖然最近似乎被扭蛋機店取代），不是買甜品做宵夜，就是買定翌日的早餐。日本便利店競爭激烈，3大連鎖店——Lawson、7-11及FamilyMart，為了爭取市場佔有率，每個星期都會推出數十款新產品。香港人最喜歡試新嘢，特別是這些又平又IG-able又（通常都）好食的便利店美食，好難會忍到手！這次為大家介紹11款日本便利店剛推出或即將推出的甜品及美食，身在日本或即將去日本的朋友，不妨去試試！

日本便利店必食2023｜01. FamilyMart．Wyman都讚好食的漢堡扒壽司（205円）

漢堡扒壽司（ハンバーグ寿司），聽個名都有啲伏，正常在便利店見到都唔會買！不過，因為Wyman早幾日在IG出post大讚好味：「繼FamilyMart蛋冶後，今次去日本最重大發現，新產品，FamilyMart 漢堡牛扒飯團。我幾乎隔日食... 係有少少樣衰但好味嘅」！



其貌不揚的FamilyMart漢堡扒壽司，真心，在飯團櫃內，正常都不會揀它！（圖片來源：Katty拍攝）



Wyman早幾日在IG出post，表示幾乎隔日食，更叫大家如果在日本，試完後告訴他鍾唔鍾意！（圖片來源：IG@concertyy）

作為小fans的我，雖然不能跟Wyman買LV、買Chanel，但可以跟他食便利店飯團，都算是種福份（笑）！老實講，賣相，果然是「樣衰」的，正常情況見到都唔會揀！不過，味道意外地很不錯！首先，size比一般便利店飯團大，飯非常飽滿彈牙，因為是「壽司」，所以是「醋飯」，很不錯！漢堡扒的肉都夠鬆軟，不會似火腿般硬崩崩，但當然不能奢望會juicy！漢堡扒上有一層Teriyaki燒汁，很惹味，漢堡扒及飯中間有一層蛋黃醬，整體配搭很非常好，味道有點似「摩斯漢堡店」的Teriyaki Burger。結論：值得一試！但留意，宮崎縣、鹿兒島縣沒有供應。



Size非常大，好有分量，比一般便利店飯團大。（圖片來源：Katty拍攝）



漢堡扒不是薄薄一片，有麥記的漢堡包的漢堡的厚度！（圖片來源：Katty拍攝）

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