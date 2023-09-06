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06/09/2023

著數｜9月超筍8大優惠：$36睇足2個月Disney+ / 網店買Le Creuset低至3折 / 百佳抽$2,000禮券！即睇優惠日期+詳情

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Text: Sammy Leung

　　踏入9月，真的有很多商店、品牌都推出了優惠及著數，好像是大抽獎贏機票、參加投票抽超市禮券、買飲品買一送一等等。好，今次就等編輯為大家整理好今個9月的優惠及著數，帶大家一次過睇晒9月8大優惠！

 

9月著數│1. THE MATCHA TOKYO：指定飲品或甜品買一送一

 

　　THE MATCHA TOKYO在社交平台表示，即日起至9月29日逢星期一至五每日下午2時起，可享指定人氣飲品或甜品買一送一優惠。指定人氣飲品或甜品如下：

 

●　9月4日至9月8日 - 抹茶特濃咖啡啫喱芭菲

●　9月11日至9月15日 - 抹茶鮮奶

●　9月18日至9月22日 - 牛角包窩夫配抹茶軟雪糕及北海道牛乳雪糕

●　9月25日至9月29日 -焙茶鮮奶

 

 

　　不過要留意，每日每店限量200套，額滿即止。

 

地址：

銅鑼灣勿地臣街8號地下

鰂魚涌太古城中心一期3樓308號舖

中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓3號舖

薄扶林數碼港3座C區資訊科技大道3樓303室

尖沙咀K11 Art Mall地庫2樓B201號舖

荃灣南豐紗廠地下G01號舖

屯門市廣場第1期1樓1135及1136號舖

 

優惠日期：即日起至2023年9月29日

詳情按此

 

9月著數│2. OnTheList：網店買Le Creuset低至3折

 

　　OnTheList最近推出了法國鑄鐵鍋品牌Le Creuset優惠，除了有鰂魚涌太古坊開倉，還有網購優惠，全部最抵低至3折！不少鍋具、陶瓷餐具、廚具配件都有優惠。而在OnTheList上的Le Creuset消費滿$1,500，就會得到一張$100優惠券，可以在下次使用；消費滿$2,380及滿$3,380，更可獲得更多禮品。

 

 

14cm 湯碗 $160 (原價：$ 320)

$ 1040  (原價：$2,080)

 

開倉優惠日期：即日至2023年9月9日

網購優惠日期：即日至2023年9月5至24日

鰂魚涌太古坊開倉優惠詳情按此

網購詳情按此

 

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