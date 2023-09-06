河套規劃為香港創科界注入新動力！發展創新科技需人才配置+軟件配合？同時要了解Web 3.0保安風險！

制度創新是技術創新之基石。一直以來，河套合作區堅持探索制度創新之路，為創新科技持續注入新動力。

早前全國人大代表／互聯網專業協會會長冼漢廸認爲，從將河套地區發展成香港和深圳創新科技之地的第一天開始，其獨特的的地理位置便注定成爲廣深港科創走廊的一個重要節點。這次《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》出台，他認爲是進一步爲這個節點賦能。

作爲香港科技創新業界的代表，他對於《規劃》中提出創新科研相關資金跨境流動監管，探索組建河套深港科技創新合作區跨境雙幣早期母基金和系列專業子基金，投資粵港澳大灣區科創企業的措施深感鼓舞，這也是冼會長一直以來努力為香港科創業界爭取的方向。一直以來，不少香港科創初創企業頭面對資金不足的問題，尤其是天使輪融資困難的問題。雖然特區政府近年來大力推出各項資助計劃，但整個科創生態要健康發展，創投基金不可或缺。冼會長建議特區政府從速與廣東省政府溝通，落實兩地資金流動的問題，盤活資金使用的效益，配合特區政府推出的「產學研1+計劃」，相信可以更有效地幫扶香港的科創初創企業以及協助香港的科研成果轉化落地。

一切創新意念是從「人才」角度切入，今天的香港到底需要甚麼樣的人才？怎樣的人才配置才能滿足香港發展創新科技、實現香港國際創新科技中心的願景？ 創新科技是通過建立人與人之間的互助網絡及跨界別的協作，將個人以至群體最大的潛力發揮出來；互相信任，以愛和仁集結而成的力量，不斷全面優化、強化和活化我們的社區，在家庭及鄰里關係等層面建立長久鞏固的關係及網絡，一個社區是否和諧健康，我們不應單看硬件的設施，更重要應是軟件的建構，如社區的支援網絡是否穩固、團體之間能否衷誠合作、互相配合，積極參與，集思廣益，至最後社區資源是否善用於發展社區等。

作為「香港矽谷」的數碼港，肩負著培育和振興香港科技產業重擔的數碼港成為 Web 3.0 發展的排頭位，數碼港行政總裁任景信表示數碼港由成立至今已有20個寒暑，園區已經累計入駐了超過 1,900 家企業。 在扶持 Web 3.0 企業發展和人才培育方面，數碼港設立了 Web 3.0 學院，會跟不同的大學、業界團體和專家合作，開展各色各樣培訓，讓更多人有機會接觸並學習到 Web 3.0這方面的知識。

獨角獸的出現，是數碼港引以為傲的一項成就：包括Klook（旅遊產品網上銷售平台）、GoGoX（即GoGoVan）、WeLab（金融科技企業）、TNG（電子錢包企業）、Animoca（數碼娛樂企業），他們對整個社會及其經濟影響力不言而喻。

而Web 3.0將帶來前所未見的網絡保安風險，與Web3.0技術有關的網絡保安事故頻生。故警方與數碼港初創Cyberbay合辦首屆「狩網運動」，於2023年9月5日公布成效，參與活動大部分企業及機構都已具備固定的網絡安全措施，但約8成仍存網絡漏洞。參與的香港社會服務聯會分享指，之前以為非牟利機構的網絡風險較低，但專家測試兩個項目網站發現有4個不同程度風險漏洞，社聯得悉後已徹底檢查，確保網站安全。HKCERT已將針對Web 3.0的攻擊 列為2023年5大資訊保安風險之一，大眾有必要認識Web 3.0及其保安風險。

羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示：「對生成式人工智能的應用將是負責任和變革性的，並具有清晰的願景將用技能、工具和技術為他們25,000名員工賦能，以更好地為客戶提供服務——這是一種負責任的、真正以人為本的技術驅動方法。」

同時羅兵咸永道中國人工智能主管合夥人、羅兵咸永道全球科技、媒體及通訊（TMT）行業主管合夥人周偉然表示：「羅兵咸永道建立了強大的人工智能工作室和技術沙盒，使我們的人才能夠安全、快速、經濟高效地開發原型並進行概念驗證，同時嚴格遵守數據安全、私隱和合規標準。」

隨著社會瞬息萬變，大家所面對的機遇和挑戰時有不同，無論社會、企業，還是個人也需要可持續的多元發展，運用想像力及發揮創意已成不可或缺的重要元素。在嶄新且多元的領域發展領域發揮影響力，懂得換位思考，蛻變開啟光輝里程。