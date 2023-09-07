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07/09/2023

染新冠料入冬攀升 莫德納二價針月中供港 專家倡打XBB針 應對流行變種株

#新冠病毒 #XBB #莫德納 #Patrick Bergstedt
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　　【晴報專訊】新冠病毒威脅猶在，英美等地接連出現Omicron新變種BA.2.86病例，世衞亦正監測EG.5等流行情況。美國藥廠莫德納預計，本港感染數字將隨入冬及新春長假期攀升，本月中會向本港私人市場供應「預裝」二價疫苗mRNA-1273.222，是藥廠在全球私人市場首發地區之一。惟莫德納二價針主要對應BA.4或5變種，有本港專家指現時流行的是XBB變種分支，建議可待XBB單價疫苗供港時再接種。

 

專家提醒免疫系統失調人士若距離上一針或上回感染超過6個月，仍可選擇打現有疫苗。（資料圖片）

 

　　英、美等10國近日接連通報BA.2.86病例，並預警BA.2.86或具更強免疫突破能力，世衞上月中亦將其納入監察名單，同時監察EG.5、XBB.1.5及XBB.1.16等「需留意變種」流行情況。

 

冀新針納政府接種計劃

 

　　美國藥廠莫德納昨公布，本月18日當周會在港上市二價疫苗mRNA-1273.222，是本港首次有預裝疫苗供應，亦是全球私人市場首發地區之一。藥廠全球高級副總裁兼新興市場總經理Patrick Bergstedt預計，入冬及新春長假期後本港感染人數將上升，已接觸本港150間私院及私家診所，了解所需疫苗量，當中包括港怡醫院，相信針劑主要供60歲或以上、免疫力較低人群接種。他透露已接觸港府，冀新針可納入政府接種計劃。港怡回覆本報指，相關接種服務詳情有待落實。

 

Patrick Bergstedt

 

　　Bergstedt稱，新針採用預裝式即棄注射器，毋須從小瓶稀釋疫苗。對其保護力，他指針對BA.4及5的疫苗仍是全球參考指標，數據顯示產生的中和抗體能對其他變種提供更廣泛保護。藥廠亦正以mRNA技術研發各類疫苗，包括新冠、流感及人類呼吸道合胞病毒（RSV）混合針等。

 

距上一針逾半年 可打現有疫苗

 

　　中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指，莫德納二價針與復必泰保護力相若，且現時流行病毒品種以XBB分支為主，可待XBB單價疫苗供港再「補針」。他指免疫系統失調人士若距離上一針或上回感染超過6個月，仍可選擇打現有疫苗，以增強T細胞防重症功效。

 

流感針資助月底展開 每針260元資助額

 

　　新一季流感疫苗資助計劃將在本月28日展開，政府防疫注射計劃、學校外展及院舍接種會緊接在10月5日開展。

 

　　衞生署指，今年科學委員會建議可採用滅活疫苗、減活噴鼻式疫苗及重組疫苗，視乎品牌而定。大部分滅活疫苗適用於6個月或以上人士，減活噴鼻式疫苗則適用於2歲至49歲人群，重組疫苗適用於18歲或以上人士。

 

　　資助方面，年滿50歲、孕婦、6個月至未滿18歲兒童及青少年，及領取傷殘津貼、智障等有長期健康問題人士，每劑可獲260元資助；領綜援孕婦、65歲或以上長者等8個群組人士可免費接種。

 

學校外展接種 醫生每針獲$105

 

　　另在學校外展（免費）計劃下，署方會提供相關流感疫苗，並由外展隊到校接種，參與醫生每劑可獲105元資助。署方指，現有1,390間中小學、幼稚園、幼兒中心，及幼稚園暨幼兒中心參與。而參與院舍接種計劃的院舍，將由署方免費供應及運送疫苗，到診醫生每打1劑亦可獲105元資助額。

 

　　署方指，上年度整體接種約156萬劑流感疫苗，較2021/22年度多25.3%；以50至64歲人士最多，按年增61.2%。

 

（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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