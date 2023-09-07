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07/09/2023

香港小姐2023 | 莊子璇開學即走堂！王怡然強顏歡笑拒談騙財風波

#莊子璇 #姜依宁 #王怡然 #王敏慈 #Lynn #應屆港姐 #最上鏡小姐
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　　【晴報專訊】應屆港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn），遭內地網民大爆其父母疑騙財千萬後走佬到香港，一眾苦主更大爆王父月花三萬為Lynn租樓。一度缺席活動避是非的Lynn昨日終於現身，一臉憔悴的她強裝笑容，惟依然「龜縮」拒絕受訪。

 

王怡然消瘦及面容憔悴，笑容牽強。

 

　　王怡然連番被爆醜聞，經營內地補習社的雙親涉嫌拖欠薪金及呃學費共過千萬元，其父王召軍為保女兒終肯回應，揚言身無物業可變賣，又承諾邊打工邊二次創業，努力賺錢還債。但內地苦主並不收貨，力斥王父用苦主的血汗錢，月花三萬在港租樓給女兒住，令事件火上加油。此外，Lynn被挖出昔日怒罵侍應的抖音短片，其猙獰兇狠的模樣跟選美的甜美形象完全相反，被網民嘲諷雙面人。

 

王怡然在抖音片中七情上面鬧人，跟選美形象反差甚大。(網上圖片)

 

　　上月底Lynn受訪爆喊後一直「潛水」，直至昨日才現身，與冠軍莊子璇、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁連走兩場領獎。拒絕受訪的Lynn一臉疲態，全程勉強擠出笑容，回答司儀問題時亦十分驚青。問到得獎感受，她說︰「好開心，好驚喜。」又表示美容心得是多喝水和睡覺。至於莊子璇、王敏慈及姜依宁一起受訪，問莊子璇可有安慰Lynn？她說︰「佢應該handle到，我知佢爆喊，當日我喺佢隔籬。」

 

（左起）姜依宁、王怡然、莊子璇及王敏慈昨日齊人現身。

 

王敏慈承認借出朋友

 

　　提到莊子璇自己亦是非不斷，有網民批評她的鼻子和身材，她說︰「五官唔會完美，世上亦無人完美，我會做好自己。」對於網民狠批她打扮MK，她笑說︰「MK係好事，呢個係香港文化，正宗MK都唔錯。我都係年輕一代打扮，外間comment唔會影響到我。」此外，有指Lynn在決賽當晚借來王敏慈的朋友充撑場面，王敏慈直認該兩名女生是自己的朋友，「選美嗰陣我有介紹畀Lynn識，都係佢嘅網上朋友，年輕人好快熟落。」莊子璇與王敏慈同樣仍是學生，就讀港大營養系最後一年的莊子璇，坦承昨日要走堂才能出席活動，「我聽日（今日）要走三堂，但唔擔心影響學業，希望公司開個營養嘅節目畀我實習。」而王敏慈則要中港兩邊走，才能兼顧學業及事業。

 

莊子璇（中）不介意被取笑打扮MK，笑言是香港文化。

轉載自: 晴報

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