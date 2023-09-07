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07/09/2023

孖林家謙開拉闊騷講錯「叱咤」？張敬軒落實出席頒獎禮當去校運會

#軒公 #張敬軒x林家謙The Perfect Match #張敬軒 #林家謙
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　　【晴報專訊】張敬軒（軒公）與林家謙將於11月舉行拉闊音樂會，二人昨日到沙田出席記者會。兩男配合海報主題以網球休閒造型現身，軒公激罕穿短褲現身，一對「飛毛腿」意外成為焦點。

 

軒公難得露腿即成焦點，家謙趁機稱開騷除衫部分留給對方。

 

　　《張敬軒x林家謙The Perfect Match》拉闊音樂會將於11月11日舉行，昨日記者會上，張敬軒和林家謙打了一場友誼波，軒公笑稱為「沙田溫布頓」。期間，軒公不慎把巨型網球擊中場邊的啦啦隊少女，他笑言送門票謝罪，卻將《拉闊》講錯成《叱咤》，他隨即自嘲︰「得失心重，我滿腦都係叱咤！」受訪時，軒公解釋︰「兩樣都係商台品牌，同樣難撲飛。（你會去叱咤頒獎禮？）應該會去，（MIRROR可能缺席有利爭獎？）人哋都無話唔去，每個人成績都係自己嘅，多人競逐都係開心事，好似參加校運會咁，過程緊要過賽果，今屆唔得咪下屆。」問到是否欠信心爭獎？軒公說︰「唔係嘅，今年派得一首歌，懶呀。」

 

軒公化身暖男餵家謙飲能量飲品。

 

軒公與家謙在商場打巨型網球，最終家謙勝出。

 

自爆有六位家傭

 

　　另外，提及家傭傳短訊誤傳粗口，軒公笑說︰「新姐姐應該想打OK，手指大按錯咗。（佢嘅廚藝如何？）有其他姐姐負責。」軒公指父母由內地搬來港跟他一起生活，為了照顧行動不便的父親，家中由兩個家傭增至現時六名。至於日前32歲生日的家謙，透露正日與家人食飯慶祝，問及可有美女陪伴，他說︰「我媽咪都係靚女！」又指生日也要開工，「因為欠人好多歌，收到生日祝福同時都係追歌嘅短訊，所以今日（昨日）都有黑眼圈。」

轉載自: 晴報

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