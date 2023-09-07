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07/09/2023

盤點人才5大核心能力！埃森哲香港區總裁：無職場階級觀念成功留人才

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Accenture（埃森哲）大中華區香港地區總裁李佩珊認為，客戶的挑戰不盡相同，讓她不感工作重複及乏味。（陳靜儀攝）

 

　　不少人認為轉工有助加薪，每隔一兩年便萌生跳槽念頭，更是屢見不鮮。事實上，不一定轉工才有向上流機會，Accenture（埃森哲）大中華區香港地區總裁李佩珊憑藉接觸各行各業的客戶，保持對工作的新鮮感，在同一公司工作逾20年不斷晉升。

 

　　她又分享，企業內團隊的團結、互助文化、清晰且良好的晉升階梯，以及多元化培訓，是留住人才的關鍵。

 

　　李佩珊指出，Accenture多年來均有透過大學，吸納各院校的人才，當年的她亦是以此途徑加入該企成為分析師，並逐步晉升至現時的要職，至今已經歷了28個年頭。

 

　　能夠在同一公司工作多年仍不感乏味，她認為全賴工作需要讓她接觸到不同規模及範疇的行業，以及面對著不同挑戰的公司客戶。「面對每個客戶都像是換了新工作，都有著不同的新挑戰，所以20多年來都不曾認為工作很重複、很悶。」

 

　　她又提到，Accenture具有清晰的晉升階段，以大學畢業生為例，一般會從顧問逐步晉升至經理、高級經理、領導。該企會根據5大核心要點評估員工能力（見表），以支持員工的專業成長和發展。

 

 

　　另設各類線上線下培訓，讓員工學習如人工智能（AI）等新知識，及為升職作準備，使她多年來一直能自我增值。

 

清晰晉升階梯 設線上線下培訓

 

　　然而工作久了，有時使人累的不全是工作，而是職場上的人際關係。除了良好的晉升階段和在職培訓外，無障礙的職場溝通亦是人才去留的重要因素。

 

　　李佩珊透露，現時還有數位與她同期入職的同事一起工作，認為公司內的尊重及關懷文化，與同事之間沒有職場階級觀念，讓彼此間不只是同事關係，更能成為朋友，成功留住不少人才。

 

　　在以人為本的企業文化潛而默化下，她意識到即使作為管理層，不能用manage（管理）方式對待下屬。「應將每一位同事視為自己隊友，透過尊重及關懷，助其達成工作上的成就之餘，也可以兼顧其家庭需要，這就是我的工作。」

 

尊重關懷隊友 辦活動拉近距離

 

　　據悉，雖然該企員工們未必可以經常面對面工作及交流，但不時也會舉辦各類活動，拉近員工之間的距離。她坦言，希望能夠給予員工足夠的信任，讓他們會視自己為朋友，不論是工作或私事，都願意主動與其分享。

 

　　李佩珊又指，「工作實在太忙，員工人數也很多，要逐一去reach out（建立聯繫）有一定難度；若他們能信任我，十分歡迎他們主動找我傾談。」

 

轉載自: 晴報

 

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