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07/09/2023

睇戲優惠｜5大戲院睇戲優惠！百老匯指定戲院午夜場$35！邊間戲院星期六、日減$5？邊間用指定信用卡戲飛買一送一？

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Text: Sammy Leung

最近有很多好戲上映，如果大家都會去戲院支持自己的心儀電影，記得買戲票之前要留意清楚該戲院有沒有優惠。事關最近，有很多戲院都推出優惠吸客，如果你平日放假想睇戲，或者放工食完飯想睇一場，都可能有優惠。所以今次大家整合了5大戲院的著數優惠，立即看看適不適合自己。

 

延伸閱讀：

9月片單｜15套新上電影、劇集推介！MIRROR成員AK有陰陽眼 / 必睇韓版《想見你》/ 浪漫劇情《從前的我們》

 

戲院優惠｜1. 百老匯戲院：晚上9時後戲票$50+指定戲院晚上11時後$35

 

　　如果大家放工吃完飯，想看一場電影，不妨考慮一下百老匯戲院。百老匯戲院全線12間由2023年9月7日至27日推出驚喜劃一價，只要是晚上9時後的場次，戲票只售$50。另外，旺角百老匯特別設有午夜超筍價，晚上11時後場次只售$35。

 

(圖片來源：百老匯戲院)

 

(圖片來源：百老匯戲院)

 

　　不過，大家要留意，優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影；個別電影可能會因片長關係，票價會有所調整。以上優惠只供參考，一切以官方為準。

 

優惠日期：2023年9月7日至 27日

詳情按此

 

下一頁：MCL戲院指定信用卡/PPS/ EPS正價戲票9折

 

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