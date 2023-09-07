  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/09/2023

【FOCUS】中國出口四連跌，貿易增長擁兩「奇兵」

#出口 #服務貿易
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　總理李強周三（6日）借東盟峰會重申對「全年5%增長目標」信心之際，中國8月美元計出口錄連續第四個月負增長，惟跌幅較7月的新冠大流行以來次低水平收窄。眼見從高新技術到勞動密集型產品出口表現難改頹勢，要提升貿易對GDP增長的貢獻，除了汽車，還另有一「奇兵」。

 

對美出口連續13個月縮水

 

　　出口型經濟體韓國、新加坡、越南、台灣、香港最新出口，分別錄「11連跌」、「10連跌」、「6連跌」、「11連跌」、「15連跌」的大背景之下，海關總署周四（7日）公布，8月份，美元計出口按年跌8.8%（預期：-9.5%），較6月的-12.4%、7月的-14.5%改善。

 

中國8月美元計出口錄連續第四個月負增長。


　　分地區看，美國8月反超歐盟、東盟，成為最大出口目的地，但出口額按年仍跌近10%，錄連續13個月負增長；對東盟、歐盟出口按年續分別跌13%、20%。外圍需求慘淡未見改善，但當月對俄羅斯出口按年增16%，首8月雙邊貿易額突破1550億美元，有望於11月提前實現雙方元首定下的全年2000億美元目標。

 

深化同共建服務貿易合作

 

　　按出口品類看，自動數據處理設備及零部件（電腦、平板為主）出口額錄第13個月縮水，按年跌18%；手機出口額7月恢復正增長後再轉跌21%。勞動密集型產品的玩具、服裝出口額跌幅分別收窄至15%、13%；值得留意的是箱包，出口量按年增14%，但出口額就不升反跌近9%，或反映美元升值效應。

 

中國志在與世界共享服務貿易發展機遇，圖爲2023年服貿會。


　　汽車出口繼續一枝獨秀，8月出口43.8萬輛，按年升42%，令首8月出口量累計達321.6萬輛，超越去年全年311萬輛的歷史紀錄。


　　除了汽車全年出口料突破400萬-440萬輛，另一不可小覷的「奇兵」，即是以互聯網、雲計算、人工智能、區塊鏈等為主的知識密集型服務貿易。最高層近日就指，推動服務貿易與現代服務業、高端製造業、現代農業融合發展，深化同共建一帶一路國家服務貿易合作。僅以華為為例，去年專利授權交易收入即達5.6億美元。

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#出口 #服務貿易

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk