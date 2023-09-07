新零售生態圈│數字化經濟帶來全新商機！零售企業如何實現全面轉型升級？

數字經濟為市場帶來了全新的商業機會，但某種程度上也為傳統零售企業造成了重大衝擊，因此傳統零售企業轉型升級迫在眉睫。新零售展現了傳統零售企業未來的轉型升級方向：未來的零售企業並不是簡單意義上的互聯網企業或零售企業，而是一個融合場景、消費者、全流程、數字技術的新零售生態圈。

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零售企業急需轉型突破重圍

近年來，宏觀經濟面臨諸多不確定性。儘管總體消費基本面保持穩健，但受疫情影響，消費復甦進程放緩，對零售業的影響尤其明顯。

貝恩公司曾總結：疫情發生後，消費者行為和偏好的改變將進一步影響零售業競爭格局，市場競爭格局加劇，行業集中度會加速提升，馬太效應可能愈加明顯。

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貝恩公司對頭部零售商的研究發現，儘管部分領先零售企業在戰略層面上意識到轉型的重要性，但在變革執行層面上，要在做好「日常經營」的同時進行「模式創新」卻並不容易，一旦自亂陣腳、定力不足，就會前功盡棄。

因此，貝恩建議零售企業管理層要清楚區分「日常經營」和「模式創新」的戰略意義，建立企業轉型動態管理體系，開展有節奏的變革：

以城市或門店為單位，敏捷創新試點，快速復盤迭代結果，打造「小試、中試、大試」的創新管理節奏，跑通後再放大規模，最終形成體系化的轉型。

新零售數字化轉型，實現全面轉型升級

線下門店人流持續下滑、門店成本不斷上升、多渠道銷售提升品牌代理成本，這些都讓傳統的零售企業舉步維艱。為了改變現狀，減少煎熬，各大傳統零售企業紛紛著手向數字化新零售升級，我們也收到了不少企業需求幫助實現新零售數字化轉型。

新零售數字化轉型是一個漫長的工程，其中，系統升級是關鍵一步。每家企業的目標用戶屬性、經營定位差異巨大，如何匹配業務場景與用戶需求，搭建符合企業業務流程的系統尤為重要。

當客戶有轉型需求時，我們便會融合新型互聯網技術的數字化系統，對消費者的消費、瀏覽等行為數據進行積累，以便全渠道精準營銷觸達等能力，從而通過各類數據持續反哺業務，幫助企業提升經營效能。

1. 門店數字化

我們的大多數客戶為發展內地市場，通常都會選擇門店數字化，我們便會幫助客戶搭建線上商城，完成企業自有電商渠道的拓展，而這也能讓客戶線下門店和線上電商不再割裂，還能共同輔助達成銷量增長。

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線上主導引流與消費，線下注重體驗與服務，而在管理的過程中，也需要保證庫存、商品、會員信息線上線下融合互通，才能實現高效運營。

2. 會員數字化

新零售系統不同於傳統門店會員系統，可以將會員在線上商城和線下門店的消費記錄、瀏覽記錄、商品喜好等都轉化成數據，並細化綁定到每一位會員，而這也更貼合大數據時代企業所需要的推廣需求，精準傳達品牌優惠信息給予會員。

3. 導購數字化

通過對門店的數字化升級，建立導購與到店消費者的直接連接，有效避免消費者離店即流失的同時，也能讓消費者享受更優質的服務，提高對企業的品牌忠誠度。

導購在數字化服務過程中，可以根據消費者以往的購買信息、個人信息等生成的各類標簽，及時推送客戶所喜好的分類產品，提供針對性的服務，可以讓潛在客戶在這個過程中提高購買慾望，也能提升消費者的復購率。

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4. 營銷數字化

新零售時代，企業會通過多種營銷渠道與用戶產生連接：門店、小程序、第三方口碑平台，以及電商直播等等。在我們收到的大部分客戶需求中，不少人都會選擇向第三方口碑平台進行曝光推廣，尤其正值通關階段時，香港各個門店通過內地口碑平台，大大提升了店舖知名度，吸引遊客到訪。

而對於新零售轉型來說，不同的營銷活動，可以針對有需求的人群，更精準的營銷曝光，讓真正有購買需求的顧客參與。對於企業來說，更方便的一點便是每一次的營銷參與人數、銷售業績、領券情況等活動數據，可在新零售系統上直觀了解，從而為後續營銷活動提供數據支持，並持續優化投放渠道、人群定位及營銷方案。