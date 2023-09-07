消委會點名批銅鑼灣4間藥店劏客︰重現「斤變両」不良銷售技倆！每宗涉約逾萬元！邊間改名繼續經營？即睇黑店名單

消委會近日點名譴責 4 間銅鑼灣藥店以不良手法銷售中藥材及蔘茸海味，包括以「斤變両」」故意模糊或迴避計價單位，以及於客人確定下單前就把蔘茸海味搗搗碎、切片，以強迫顧客購買。單是今年首 8 個月已經錄得 49 宗投訴，超越去年全年的 26 宗，總金額高達 $586,001，平均每宗個案涉及金額約 $11,959。

消委會藥店｜投訴 01︰「斤變両」又出現！故意模糊／迴避計價單位

消委會表示，接獲的投訴當中大部分都涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，這些中藥材和蔘茸海味的價錢牌通常標示了非常顯眼的售價，但售價下方卻以非常細小及不顯眼顏色的字體標示重量單位，如每両或每錢，令人難以察覺。

（圖片來源︰discoverhongkong）

內地慣常以斤作為計價單位，當他們向店員查詢時，對方卻會告知牌上售價而不提及計價重量單位，或含糊地解釋「香港是 1 斤 16 両」，蓄意迴避回答計價單位，導致某些顧客誤以為貨品所標示的價錢是每斤售價，最終實收金額較大家原先理解的貴 10 倍，甚至 16 倍。

消委會藥店｜投訴 02︰將藥材、蔘茸海味搗碎切片迫人買！

除了「斤變両」的不良銷售手法，那些藥店店員更會在顧客有意購買時，便迅速將藥材或蔘茸海味搗碎或切片，當他們付款時才發現實收款項遠超預期金額而拒絕購買時，商戶就以貨品已搗碎或切片為由，強迫他們完成交易。

消委會提醒，這些不良銷售手法可能涉及誤導性遺漏，有機會觸犯《商品說明條例》罪行，一經定罪，最高可被判罰款 50 萬元及監禁 5 年。

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