香港不爭氣，中央直接啟動河套區發展

深圳河整治工程完成了多少年？因拉直深圳河，無形中把河套區87公頃劃給香港，但對於如何發展河套，香港多少年來卻沒有任何動靜？

2000年工程完成，時特首曾蔭權在2007年《施政報告》中提及香港特區政府計劃與深圳市政府共同開發該片土地，聲稱搞港深創新及科技園發展，還興高采烈稱之為香港十大建設之—，預計2020年運作。

結果到今天仍未見到身影，只在疫情期間建了臨時醫院作了貢獻。當時還要由中央政府興建。

科技發展，一日千里。香港和深圳各有優勢，若能合作，應該做到「1+1=3」的效果。可惜，香港官員沒有突破性思維，而且步伐太慢；更重要是看不到「十四五」規劃內中央給了香港的定位。

正所謂時不我與，前兩天國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（下稱《規劃》）明確提出：河套區定位為：深港科技創新開放合作先導區，國際先進科技創新規則試驗區，粵港澳大灣區中試轉化集聚區。

簡而言之，香港你不要再拖拖拉拉了，就和深圳合作，打造國家級科技創新基地，直追世界水平。

國務院早前發表《規劃》，其實是充滿大局觀的，河套只是其中一塊；加上橫琴、前海及南沙，內地基本上與港澳兩個特區有4個合作平台。

不要看輕河套區，面積最小，科技創新特色卻最明顯，就是中央替香港度身訂造，以發揮「一區兩園」優勢，凝聚一批深港科技創新資源，以推動建設創新高地，建構具影響力大灣區國際科技創新中心。

中央用意，顯而易見。

以往香港特區，講一國兩制，總死跟著兩制下的港制，於是等了這麼多年，既無規劃，亦無頭緒，總之就一個字：等。

等什麼？每到經濟不景氣的十字關頭，就等中央給什麼惠港政策；至於河套區，就像回歸之後的西九和啟德用地，拖了十幾二十年。

公務員制度的缺陷是AO制，這套制度源於殖民地政策，由英國派外交官管治香港，以通才管理香港，取其通，而略其專。最不幸的是美其名每個部門去浸3年，浸得愈多，升得愈快。

於是每個AO求神拜佛，在任何部門的3年內都千萬不要出事，亦最好什麼新計劃都不去做，無驚無險，又到另一部門起點。結果是官僚作風，玩程序、推卸責任、胡亂交波，總之就是不要上身。

AO不求有功，但求無過。若是幾十年來給市民的印象還好，最慘情是鐵一般的事實。若不是中央出手，河套區又不知等到何年何月了？這只有怪香港不爭氣，唯望可以急起直追。