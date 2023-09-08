  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/09/2023

袁偉豪預告陪張寶兒入產房剪臍帶！坦言唔怕血：無嘢驚，我最驚係老婆

#張振朗 #張寶兒 #反黑英雄 #袁偉豪 #地獄黑仔王
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】袁偉豪（Ben）與張振朗昨日宣傳明晚首播的旅遊節目《歐洲鐵騎遊》，Ben太太張寶兒預產期在11月，雖然屆時他身在深圳拍劇，但他將會請四日假回港陪太太待產，更會入產房剪臍帶。

 

Ben預告北上拍劇期間會請假回港，見證BB出生。

 

　　昨日記者會特別播出袁偉豪與張振朗在意大利、德國等地拍攝的片段，曾被封「地獄黑仔王」的振朗駕駛電單車期間意外翻車，可幸未有大礙，他自嘲：「呢啲意外發生喺我身上都唔意外啦！」Ben表示當時提醒自己保持冷靜：「見到振朗跌車，要幫佢檢查身體，好在佢揸架車唔高身，比較貼地面，所以佢淨係件衫爛咗。」

 

揸快車嚇親外母

 

　　至於Ben笑言在歐州以時速140公里行車實屬平常，拍攝時奉旨揸快車的他，曾在IG限時動態上載行駛片段，卻嚇親外母。他說︰「外母睇到個story，話『乜你揸得咁快，好擔心你』，係嚇親好多人。（太太張寶兒投訴？）佢都有話幾好喎！」

 

張寶兒即將開刀生B。（資料圖片）

 

　　提到寶兒的預產期在11月，Ben透露本月尾往深圳拍攝新劇《反黑英雄》，屆時需逗留一個半月。他說：「今次同陳山聰、張振朗一齊拍，到時臨近預產期，會請四日假返嚟。（請幾日太短？）唔夠膽請一個月假，都無辦法，預計都係生嗰幾日返。（太太開刀生？）應該係，我會入去剪臍帶。（唔驚見血嚇親？）應該唔會。（太太話你無嘢驚？）我最驚係佢。」身旁的振朗即大讚︰「怕老婆會發達呀！」

 

張振朗拍攝時翻車，可幸未有受傷。

 

張振朗拍攝時翻車，可幸未有受傷。（網上截圖）

轉載自: 晴報

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#張振朗 #張寶兒 #反黑英雄 #袁偉豪 #地獄黑仔王

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk