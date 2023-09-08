如何剔出不良股份（下）

其實要剔出一家不值得投資的上市公司並不難，無論是從招股書、年報或公告，就連在股東會及透過股東之間的溝通，你也應該找到一些不應該投資股票的原因，細節如下：

1）股東會議地點集中在某個地方：據我們「碎股黨」觀察，大部分「謎網股」喜歡挑選一個某著名大厦的低層開會，部分公司地址或許集中在這個地方，若果你購買的上市公司股票有這個情況，配合其他往績，如各種比例的合股、供股均找一堆接近的證券行、貸款予不明人士，以及購買的股票和自己所持股份特徵接近，便應該要小心。

2）上市公關不專業或者對小股東不禮貌：香港除了一兩家大型公關公司，如縱橫公關(SPRG)確實待上市公司較為專業，也容許小股東發問一些較尖銳的問題外，部分公關公司惟恐自身或上市公司底牌被揭，或是有人要求，或許會對小股東有不禮貌行為，例如阻止小股東發問，又或者言語上對股東不禮貌，令知情權受到阻礎，這些公司便應該從候選名單中剔除。

3）股東會通常為網絡會議、位置偏遠或是阻止小股東發言：有些時候，我在質詢過一些上市公司之後，部分上市公司會改變開會的形式，如轉為網絡會議、位置處於偏遠地區，一般公共交通工具難以直達，又或改在內地開會，在開會時，有董事濫用規則，不給予會股東發言，甚至恐嚇及責罵在場股東的話，這些股份就應該放棄，這些公司甚至只是等時機私有化，吃掉小股東的股份。

4）管理層答問不專業：有些管理層基於種種原因，在股東認真發問後，部分管理層的回答非常不專業，又或是疏於準備，隨便回覆，這些上市公司的管理層和主要經營者之間，可能在溝通存在問題，甚至不太上心公司的自身業務，所以管理水平未必如想像般好，故也應該對這些公司有所保留。

5）不注重投資者關係：過往，我曾經試過從去信一些上市公司的投資者關係處發問，但在郵件發出後一周都未有回音，再次發出郵件亦是石沉大海，也試過致電上市公司，相關員工耐心地花整個小時回答我的問題。兩家上市公司不同的是，前者派息欠佳，後者則非常豐厚，也有上市公司的投資者關係處壟斷了管理層和公司溝通的渠道，結果公司也出現了一些不明的投資，相信這些公司的態度已告訴你應該剔除哪些公司。

上述各項就是剔除不應該投資的上市公司的方法，何況近期價格低廉的股票一大堆，不用擔心以上述為標準會找不到可以投資的股票！

下一篇，我會從行業去分析一下值得投資的股票。