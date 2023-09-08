曼聯輸波，更衣室又內亂；槍手靠運，阿迪達排陣差

阿仙奴補時階段擊敗曼聯，是實力還是有運？三分全取的棺手並非沒有痛點，而作客惜敗的紅魔同樣浮現問題。

先講輸波的曼聯。即使領隊坦格和球迷都認為加拿祖的入波不是越位，但VAR的判斷就是越位。

到底孰是孰非？換個角度，即使球證判決，也有可能出現誤判，所以VAR是否百分之百準確？未必，但既然用來做判決，就應該相信。不相信，不止傷心，而且傷身。

另一場曼城對富咸的，艾基的入球被認為是因為艾簡治干擾了門將；當時球證和VAR都認為沒有問題，而且是否干擾行為，要看球員的意圖。既然球證和VAR都認為沒有越多位問題，爭議還有何意思？

曼聯不但三分盡失，更衣室更開始爆發內訌。

坦格竟公開批評辛祖訓練不努力，所以不把他列入比賽名單。辛祖立刻在社交媒體反擊有人說謊，指自己成為代罪羔羊。

這個情境，在曼聯是否很熟悉？領隊和球員不和，內亂頻生，最終戰績下滑，領隊被炒。

坦格是否相同下場？言之尚早，但明顯曼聯又再陷入一個惡性循環：新領隊首年必定有成績，但第二年開始就鬧內訌，然後成績下滑。

當要用到麥佳亞和伊雲斯踢中堅，就知道坦格根本沒有做好為新球季作準備。整個夏天都沒有買中堅，莫非認為華拉尼和馬天尼斯整季都無傷無病，只靠一個連迪洛夫做後備就足夠？

現時曼聯是否進入惡性循環？可能言之尚早。但正如開季分析，曼聯今季要遇上復甦的對手，例如利物浦、熱刺和車路士，加上陣容不算完整，爭標應該沒機會，保四難度也不少。

贏波的阿仙奴又如何？同樣不乏問題。

夏維斯的角色就是阿仙奴今季的縮影。根據英超賽事的報告，夏維斯在偏左的位置，與馬天尼利的互動少之又少，而且基本上沒有配合。

相反，當換上法比奧維拉之後，在22分鐘有13次觸球，比夏維斯在76分鐘只有25次觸球優勝很多，而且在左路有更多攻勢，進攻更流暢。

從heatmap可見，法比奧維拉上陣後，阿仙奴左路的觸球更多，攻勢更到位；馬天利尼是純邊路的球員，如果與他踢左路的球員不能疊瓦進攻，就等於浪費他的能力，所以如何有效發揮球員功能，阿迪達不能不想清楚。

到底是夏維斯格格不入，還是阿迪達排陣有問題？明顯夏維斯就不適合踢左中場，他更適宜擔任輔鋒或者偽9號。

是不是買錯？也不對，夏維斯可以加強阿仙奴進攻的討論，也正如阿迪達所講，他需要時間。但關鍵是阿迪達沒有將他放在最適合的位置。

是阿迪達真的想求變？還是為變而變？為了證明自己的選擇是正確才非要用夏維斯踢正選？

上季頭4場槍手4戰全勝入11球失3球，今季是3勝1和，入8球失4球，不論攻守的失色，尤其防線不穩。是藍斯度跌watt，還是排陣出錯令門將受靶？為何不用馬加希斯踢正選中堅？阿迪達的決定實在令人費解！

如果阿迪達不克服自己的心魔，今季阿仙奴爭標最大的絆腳石，不是別人，而是他自己。

曼聯和阿仙奴各有隱憂，但一如開季預測，阿仙奴續有爭標實力，但仍欠爭標經驗和信心；曼聯則空有雄心，但補強不力，爭標只是空談。