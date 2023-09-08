八達通詐騙電郵 ｜ 提防受騙！以大額退款吸引用戶點擊連結偷取個人資料！八達通公開未經授權寄件者及連結名單

八達通幾乎是每個香港人必備的付款工具，乘車、購物都用得著，萬一收到任何來自八達通公司的訊息，都會加倍留神，深怕會被停用！近日就有騙徒偽冒八達通公司向用戶發出詐騙電郵，企圖偷取個人資料！究竟他們用甚麼手法？電郵內容又是怎樣？

以大額退款吸引點擊連結！

八達通周不時都會跟巴士、地鐵公司推出回贈優惠，大家可以在八達通App領回已付交通費。最近的詐騙電郵以「退款」為由，讓大家放下戒心，更指退款面額高達一千多元，並要求48小時內要點擊連結，吸引收件者盡快跌入陷阱「取回退款」！八達通卡有限公司（八達通）已澄清從沒有發出該電郵，內附的連結會令用戶點擊至未經授權網站，然後要求客戶輸入個人資料，從而成功偷取用作其他用途！

（圖片來源：八達通）

除此之外，八達通又公開了未經授權電郵的寄件者及未經授權之網站的資料，大家倘若收到以下寄件者的電郵及連結，切記不要點進去，以防被騙！

未經授權電郵之寄件者：

● xksiki@uniwa[.]gr

● admin@careerride[.]com

● peterr@serenityoakswellness[.]com

未經授權之網站：

● hxxps://texasboomelite[.]com/g/cn

● hxxps://quitosaludable[.]gob[.]ec/oct_en.html

● hxxp://www[.]monre[.]gov[.]la/media/oen/

● hxxps://www[.]pamainfissi[.]com/soft/cn/

● hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_cn

● hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_en

八達通提醒大家要留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，在任何情況下均不應向可疑發件人提供任何個人資料。