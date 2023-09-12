直播帶貨 | 香港零售做直播帶貨勢在必行！唔係就咁攞件貨出來賣就算！擴大客戶群3大注意點

直播帶貨成為近年電商產業的新策略之一，以香港市場為例，即使在疫情後，也有不少商戶繼續嘗試於社交平台進行直播帶貨，惟較少設立自家平台。

香港理工大學專業進修學院電子商務與數碼營銷持續教育課程顧問方健僑認為，社交平台也有不少盲點存在，例如在Customer Journey（顧客旅程）方面，欠缺一站式支援流動支付及安排物流，影響網購體驗，轉化率亦會因此大大減低。

方教授最近在接受《經濟日報》一個專題訪問時表示，香港一些大型企業最近做直播，效果和反應都一般，失敗原因主要歸咎大型連銷店模式傳統，沒有精心經營如何做好直播，包括考慮觀眾作息時間等細節，將節目外判給網紅去負責便算，沒有重心，令直播淪為一般廣告經營。

大型企業如是，何況一些小型公司，在成本考慮下，小型公司未必有特別工具去做直播帶貨，惟有透過社交平台，但轉換率就直接受到影響，因為真正成功的直播帶貨，是需要直播主用心經營，社交平台其實也不太方便，例如後台要有物流付款支援的話，就要回到公司網站，就直接影響轉換率了。另一個原因是因為香港地域限制，很多時顧客很容易便回到實體店購物，親身體驗貨品，與外國不同； 故此要帶出更強的訊息，在經營內容時也要提供適切購物體驗和精準客戶群，如何融入受眾的生活之中。

不過在疫情後，企業其實的確是必要去做直播帶貨，以擴大客戶群和渠道。因此一個合適解決方案反而幫到商戶。其中中小型商戶相當依賴店主與顧客之間的互動，包括關係維持、內容產生等，「唔係就咁拿一件貨出來賣就算」。

方教授總結，目前線上線下的燃眉之急有以下幾點：

1. O2O「講就容易，做就難」，最重要是公司內部資源的整合，例如貨存的整合、小公司能否支付系統成本；大公司的線上線下團隊往往存在利益衝突（conflict of interest） ，佣金資源的分配問題，要解決並不容易。

2. 支付系統／物流： 客戶能否接受流動支付，Customer Journey – 客戶看到廣告／選購／購物／落單／付費／收費／保養，並非單一，是整合多渠道（omini-channel），公司內部科技／技術也是問題。

3. 無法改善渠道和轉換率： 消費券推出後，網上購物的覆蓋面看似增大，但其實消費者並沒有真正享受online – offline 體驗。消費者在手機看到一件貨品之後，是直接在網上點擊購買，還是會親身到實體店看貨品，再回到網上購物或在實體店購物，我們是無法透過數據追蹤看到整個購物流程。消費者決定到實體舖看貨品這一環，是他們自己的決定，商戶無法透過推送廣告等方式促使消費者在線上和線下進行消費，從而無法制定相應策略，例如投放多些資源放在客戶多看的資訊，在發展多渠道和改善轉換率上未能達到最佳效果。

現時有一些商戶會嘗試透過優惠券來推動消費者線上線下活動，但這個並非最佳追蹤消費模式的方法。如果公司能夠建立一個基於O2O的數據庫，又或VIP，結合了第一方、第二方和第三方的數據，從而追蹤客戶的數據，將會有效地改善。

如對掌舖服務有興趣，歡迎聯絡我們的客服團隊：

FB Messenger ／ WhatsApp ／ Email

服務時間：

● 星期一至五：10:00 - 23:00

● 星期六、日、公眾假期：12:00 - 18:00

**部分資料來自《經濟日報》