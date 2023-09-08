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08/09/2023

旅行住酒店食飯搭車使唔使畀貼士？日本給小費=侮辱賄賂？邊個國家必須畀Tips、逐杯酒計？一文睇清熱門旅遊地小費文化

#旅行 #旅遊 #0+3 #法國 #英國 #美國 #泰國 #韓國 #台灣 #日本 #小費 #貼士 #服務費 #酒店 #行李
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Text: Kennis Wong

　　在香港，大部分餐廳的帳單已包含服務費，新一代很少會額外再給予「貼士」小費；但原來「貼士潛規則」在每個地方都不同！在外旅遊，假如不熟悉當地「畀貼士」的文化，有機會被視為無禮！有些地方認為給小費是理所當然，一些國家的服務業或許會覺給小費是一種賄賂或羞辱！不想引起誤會？即睇這些旅遊熱門地的「畀貼士」潛規則！

 

1.    日本：給小費是侮辱？的士司機視為賄賂？

 

　　日本人給人的印象就是服務態度十分好，讓旅客們每次消費都非常開心，但大家不用因他們極佳的服務而額外給小費，因為在日本人眼中，顧客給予「貼士」是覺得他們的店舖賺不到錢，是一種侮辱！另外，的士司機更會害怕收取小費後，會被誤以為受賄賂，因此大部分司機都會緊守原則，拒絕乘客的好意！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

　　不過有些情況大家可以考慮以小額金錢作為心意，例如不小心把酒店房間弄得十分骯髒，令清潔人員要花大量時間執拾，又或者的士路途太過遙遠，令司機折返需時，大家就可以考慮請司機不用找零錢當作小費，假如要自己主動付上金錢的話，記得使用信封入好，再給予服務人員！

 

2. 韓國、台灣：沒有收小費習慣

 

　　很多亞洲國家或地區的餐廳已包含10%服務費，韓國及台灣都不例外，大家用餐後無需刻意多付「貼士」。除此之外，酒店及的士服務亦無需給予小費，大家假如十分欣賞他們的服務，或許可以稱讚一下，讓他們更有動力工作！

 

（圖片來源：Unsplash）

 


3. 泰國：給予硬幣會被以為施捨？

 

　　泰國是一個旅遊業為主的國家，當地人十分著重小費文化！泰國不少酒店都十分抵住，服務人員甚至會幫大家把行李送到房間，大家不妨給予20至30泰銖，以示感謝！至於交通方面，一般都不需要給予小費，但可考慮付上整數車費給的士司機，例如當車費為225泰銖，可以支付230泰銖，並告訴司機無需找續，當作「貼士」。而大部分較高級的餐廳本身已包含小費，如果大家滿意服務都可以多加10至15%的小費。不過要留意的是，如果在泰國想給小費，一定要付上紙幣，萬一給予硬幣，泰國人可能會覺得你在拖捨他，反而更加不開心！

 

（圖片來源：Unsplash）

 

下一頁 ：繼續睇熱門旅遊國家小費文化！

 

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