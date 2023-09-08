老字號 | 由賣蓆賣繡品變研製藥油藥膏！百年嶺南藥廠堅持香港製造、人手把關！具人情味的萬應止痛膏是最佳手信？

本地中成藥廠為數不少，大多只會經營一個品牌，並且集中藥品製造業務，嶺南藥廠相對獨特，管理多個品牌之餘，同時涉獵藥品分銷，開業至今已逾百年。其實老號本身源於星洲，早年並非藥廠而是蓆莊。現時嶺南的「萬應止痛膏」以嗎㖘蓆作為包裝底色圖案，並且印上「嶺南嗎㖘蓆莊」字樣，隱含老號的發跡歷史及業務轉變。

1919年，呂滿昌先生在新加坡創立公益蓆莊，售賣嗎㖘蓆及多種繡品，憑其對中醫藥知識，先後研製多款藥油，例如紅花油、黑鬼油及白樹油等等，順理成章店內兼售自家成藥。呂家在50年代拓展業務至香港，第二代呂詠沂先生創立嶺南繡家，最初選址上環，其後遷址旺角上海街467號。經營方式大抵仿照從前，除了繡品和藤蓆之外，仍有藥油藥膏應客，包括拳頭油、荳蔻油和驅風油等等。早年香港華人信賴中式成藥，除了用於日常生活，還會餽贈家鄉親友，成藥需求與日俱增，不久銷量超越其他貨品，於是呂家順勢轉營製藥，商號「嶺南繡家」改為「嶺南藥廠」，並且安排生產工場遷入屯門的工業大廈。

無論早年經營繡莊，還是踏入藥廠時期，嶺南一直經營多個藥油藥膏品牌，包括公益、茂隆、品利、南強及曾家濟等等。各種產品成份比例略有差異，而且功效不盡相同，不過全是嶺南親自調製，各有忠實顧客捧場多年。此外，藥廠不單營運成藥製造，其子公司嶺峰經營藥品批發，分銷多間本地藥廠的出品。

藥廠出品不只本地銷售，多款產品早年已售至中國大陸，甚至經過不同銷售渠道見於南洋多個華埠。嶺南目前中港兩地巿場銷售佔比約六至七成，餘下份額來自東南亞、美加、澳洲及台灣等地。未來藥廠計劃開發東盟巿場，畢竟東盟各國擁有一定華人人口，他們相對接受中成藥。藥廠已經完成印尼和柬埔寨的藥品註冊，接著便會著手進軍越南及其它東盟國家。

產品若要進入外國巿場，GMP（優良生產管理規範）認證不可或缺。簡單而言，如果一間藥廠獲得GMP認證，則代表其藥品製作達到世衛標準，當中涵蓋原材料、廠房設備、生產過程、人員以及管理模式等等範疇，旨在確保藥品的安全、品質及成效性。嶺南在九十年代末，其屯門廠房已獲得澳洲衛生局（TGA）GMP的認證，屬於業內最早一批。

廠房歷年多次升級改良，生產程序多屬機械操作，並有措拖保持廠房衛生。比如進入生產重地之前，需要穿上頭套、口罩、白袍及鞋套，洗淨雙手進入緩衝房間，該處空間雖小卻有兩道房門，雙門設計旨在阻隔塵埃污氣，所以人員須待前門徹底關上，然後才可打開第二扇門再前進。離開緩衝間走到生產區，可見不銹鋼爐正把多種材料高溫煉製 ，煉藥完成後，藥膏或藥油的半製成品會經過不秀鋼管道輸送至隔璧房間，並由機器注入玻璃藥瓶接著封蓋。藥油與藥膏的製作程序大致無異，只是後者在封蓋前先要冷卻凝固為膏狀。藥品在封蓋後經輸送帶運到「貼標籤及外包裝室」，室內備有貼籤機器，數位女工檢視標籤是否貼妥，若無問題便由其他女工入盒。

包裝流程維持人手處埋，實非技術不足或者地方有限，而是許多「姐姐」已在嶺南工作多年，不止經驗老到，而且眼明手快。加上藥油藥膏早已封蓋，人手入盒也不會影響產品的質量，仍符合GMP的生產要求，安排她們把關包裝，確是情理兼顧。人手機械之間毋須對立，同樣革新不必排除傳統，當中取捨如何拿捏得準，將是本地藥廠一大考驗。

*GMP的全稱是Good Manufacturing Practice

嶺南藥廠 – 屯門

創於：1919年

經營：中成藥

地址：屯門新安街18號怡華工業大廈20樓

貨品：嶺南萬應止痛膏、嶺南萬應荳蔻膏、嶺南茂隆萬應莪术油、嶺南萬應筋健貼、公益痾嘔肚痛散及其他中成藥產品等