上一篇講到香港前途問題，指這些年出現不少觸動到香港根基的事件，若要香港有好前景，先要探討香港是否有得救，同時又有哪些可能的方向。

這兩年有不少中產賣樓移民，香港樓市亦死氣沉沉，多個新盤銷情極不理想，還頻頻出現撻訂個案，不少財富似乎已流走，很難東山再起。然而，近日有兩則新聞，令人感覺香港人還是非常有錢，實情未必如想像般差。

一則新聞是近日有統計發現香港人均財富非常高，人均資產值全球排名第三，僅次於瑞士及美國。值得一提的是多年的競爭對手新加坡，按人均GDP計算，新加坡多年來都比香港高，最新一年更高出60%之多。但比較人均資產值，香港卻比新加坡高四倍。這現象有幾個可能，第一，代表香港富豪非常之多及極之有錢，第二，不少香港人多年來累積財富效果理想，尤其透過房地產。

另一則新聞是長實大減價推新盤的反應，買樓地方立即出現人龍，新盤亦一Q清袋，長實套現數十億元。這代表香港還有不少人有能力及意欲買樓，他們不出手只因他們覺得未夠便宜，還在等待低位。還有，物業是需花幾百萬元的不動產，竟出現搶購潮，可見不少人對香港未死心。未死心的還有誠哥，早前拍片亦指長實於2021年與2022年密密買入地皮，總值超過300億元。

上文提到，香港要有運行，需有類似自由行、中美QE等這類非常措施出現。除這些過去出現過的非常措施外，這裡可以猜想一下其他新招。

中央銳意發展人民幣國際化，如今離岸人民幣結算大部分於香港完成，資金池約六千億人民幣，這個量是內地嚴格管控人民幣進出的結果。若人民幣國際化加大力度，一步步把在岸人民幣都經香港開放出外，總量是數百萬億人民幣，是今天數百倍的量，此舉有機會做到大水萬貫之勢，相信到時要擔心的是香港的金融基建承受力問題。

香港人口在縮減的問題，這個最容易解決，因為內地人多。假若到2046年把香港變成一個一千萬人口的城市，即23年增多250萬人口，每年多11萬人，只要每日來港單程證配額由150人增至300人便可，以今天的立法會狀態，沒有什麼不可能吧。

當然，這些人口政策帶來的問題一定不少，例如「人口」與「人才」的區分問題，到底香港需要多些來港申請綜緩的人，還是五六十年代來港打拼創一番事業的人呢？還有，住的地方又足夠嗎？所有生活配套能承受嗎？文化衝擊又如何調節？

對中央來說，放錢、放人並不難，而背後的技術問題理應由香港管治團隊積極解決，前提是先要對香港管治能力有足夠信心才行。正所謂因時制宜，亂世時要用武將，太平盛世時就要用文官。如今香港管治模式是於香港亂世時所設定的，既然「由亂入治」時間已過，於「由治入興」時，模式有待重設。

要香港前途再現，至少要有類似上面幻想出來的政策規模，決不能單靠派消費卷、擺地攤、搞夜市、送機票、延長雪卵、成立增加股市流動性研究小組之類等動作可以搞活，希望在上位者能認清問題與危機之大，方能對症下藥。

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