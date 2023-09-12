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12/09/2023

住高層、會領嘢

#退休 #理財 #高層 #物業
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

　　早前請「香港最大包租公」湯文亮分享投資物業之道，佢指出，除正路的「位置、位置、位置」（ location, location, location ）之外，貴點冇問題，重要是選擇座向佳，中高層。因為這類單位升值最快、脫手最易。

 

　　係真唔係真？百分之百真！直至⋯⋯

 

　　直至乜？直至上周香港來一次「五百年一遇」的黑色暴雨， 立時，不少人親身體驗住中高層可以幾大大鑊！

 

　　點解？小弟正是其中之一也。家住老牌大廈（ 1972年入伙） 十八樓，每座有兩部客「車立」、一部貨「車立」，輪流維修，從冇問題出現。

 

　　就算非常罕有遇上一次半次大停電，以中電的服務水平，也多三兩小時內恢復電力（故我從不反對加「合理」的電費，因香港電力公司服務質素之高，世間少有！ ），從未出現過任何問題。

 

退休要生活優悠，最好當然住在景觀空氣皆好的高層，物業增值能力也較高。

 

　　大廈景觀相當好，舊式圖則，地方非常見用，加上戶戶有車位，故此，凡入住的，十之八九不會搬走，因新樓絕難有這種間隔。

 

　　好了， 五十一年樓，你又唔走，我又唔走，咁點？自然變成「長者屋苑」。就算廿幾三十歲搬入，一住幾十年，變咗個個七老八十。

 

幾十年樓齡的老牌大廈，通常住著大量長者。

 

　　就以小弟親眼目睹，不少鄰居中年入住的，也走（上天堂）吓一個，走吓又一個。幾十年前行得走得的，則由行動緩慢變到揸拐杖，再紛紛開始坐輪椅。

 

　　本來，完全冇問題，照樣可以朝朝出外飲茶晨運，按時覆診，生活質素仍舊維持，雖住在高層，仍能出入自如也。

 

 

一場「五百年一遇」的黑色暴雨，令大家本以為「不可能」的事，一一發生。

 

　　不過⋯⋯上周四來一次「冇人見過」或預期會出現的特大黑色暴雨後⋯⋯哦，原來以上所有住客，會即時被判「無期徒刑」，真真苦不堪言，無語問蒼天。

 

　　乜事呢？正是上周四至周五的超級暴雨，搞到變汪洋。無處不在的洪流，見縫即撲入。小弟住的大廈，當然不例外，大量雨水湧入電梯槽，通通水浸，無一倖免。立時，三部電梯所有零件瓜清。

 

洪水無孔不入，當然包括電梯糟。

 

　　急call工程人員，唔應，因為黑雨，冇人返工！意即，住在大廈內行動不便者，立即開始「監禁」！

 

 

大廈水浸，全部電梯零件浸壞，不知何時才能修復。不良於行者，立時被判「無期徒刑」。仍能行的，日日亦要爬十幾到幾十層樓梯，苦不堪言。

 

　　就算尚能行動的，不少已膝部退化或患上關節炎，要捱十多層樓上落，是何等艱苦甚至不可能的「旅程」？

 

　　立時的生活難題：(一)叫外賣，冇人送；(二)超市不送貨；(三)坐輪椅或行動不便長者，全部無法覆診或睇醫生。

 

　　理所當然，住戶狂追管理處盡快搵師傅修理電梯。

 

　　答曰：「非常時期，師傅不足，零件不齊，損毁嚴重，大家有心理準備，最樂觀都要超過一星期（可能講少咗！）才有機會恢復！」

 

　　這種折磨對所有行動不便長者，實在晴天霹靂，誰人可出手相救？

 

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