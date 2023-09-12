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關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

12/09/2023

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

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【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂

學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

幼兒教育對小朋友嘅成長同發展至關重要，如果你嘅小朋友係9個月至30個月大就要留意啦！今次etnet chill 幫大家爭取到免費試堂體驗！依家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會贏到免費試堂！

 

 參加方法：

1. 讚好 etnet Chill Facebook 專頁 

2. 讚好 Deerkids  Facebook 專頁

3. 於Facebook 讚好活動帖子

4. 於表格內回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3Exdwon 

 

獎品：

「學前適應班 (PN) 」或 「親子遊戲小組 (Playgroup) 」免費試堂名額

 

備註:

- 截止日期：2023年9月19日晚上23:59

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

 

活動條款及細則:

 

1. 活動將於2023年9月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的40名參加者將獲得「學前適應班 (PN) 」或 「親子遊戲小組 (Playgroup) 」免費試堂名額

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

6. 領獎詳情將會電郵通知得獎者

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。
 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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