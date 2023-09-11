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11/09/2023

【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊

#G20峰會 #印度 #莫迪 #中東
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　　借二十國（G20）領導人峰會高調展示東道主新國名「BHARAT（婆羅多）」後，即將迎來第十個「總理之年」的72歲莫迪，下一步志在將「條條大路通羅馬」的古老諺語，更改為「條條大路通印度」。

 

連接亞洲、中東、歐洲

 

　　中國最高層首次缺席的G20領導人峰會，周日（10日）在印度新德里落幕，經過逾200小時的艱巨談判，與會各方終在最後一刻就聯合聲明達成妥協。其中，去年峇里島聲明中的「譴責俄羅斯」「呼籲撤軍」等字眼欠奉，被視作堅拒「選邊站」的莫迪，成功堵住歐美嘴巴的實力展示。為此立下頭功的印度首席談判代表Amitabh Kant就稱，經此一役，該國當之無愧「全球南方的代言人」。

 

莫迪借G20峰會高調展示東道主新國名「BHARAT（婆羅多）」。(Biden Twitter)


　　但印度的野心顯然遠不止拯救聯合聲明於難產邊緣，而是21世紀的歐亞經濟領軍者，大舞台即是最新揭盅的「印度-中東-歐洲經濟走廊」。據印度、美國、沙特、阿聯酋、法國、德國、意大利、歐盟八方簽署的諒解備忘錄，該經濟走廊的目標是，通過連接亞洲、中東、歐洲的港口，開創鐵路互聯互通的新時代。

 

覆蓋糧食、能源、通訊

 

　　具體而言，該走廊東起印度最大的港口孟買，經海路直達阿拉伯灣畔的杜拜；之後借貫穿阿聯酋、沙特、約旦、以色列的鐵路，到達地中海畔的海法港；接著再經海路，停靠希臘比雷埃夫斯港，進入歐洲腹地。

 

「印度-中東-歐洲經濟走廊」東起印度最大的港口孟買，可達歐洲腹地。


　　何解事件被白宮稱為「具有里程碑意義」？看看印度去年出口額高逾4509億美元，而歐盟位列其第二大出口目的地，對阿聯酋、沙特出口亦分別達316億、107億美元，打通此走廊，估算印度貨物運往歐洲的時間將較現時縮短40%。


　　除了汽油、稻米、藥物、鑽石等貨物，更值留意的是，該經濟走廊還將覆蓋清潔能源開發及出口、鋪設海底電纜並連接能源網和電信線路，因此被歐盟委員會主席馮德萊恩描述為「跨越各大洲和文明的綠色數字橋樑」。此外，由於走廊涉及貫穿中東四國的鐵路，拋開基建商機，以色列和阿拉伯國家關係若因此解凍，將符合美國在中東的利益。

 

中企駐足兩大港口節點

 

　　鑑於此，坊間將「印度-中東-歐洲經濟走廊」，視作抗衡中國在中東、歐洲的影響力，甚至直接挑戰一帶一路倡議。事實上，早在2021年10月，印度、美國、以色列、阿聯酋的外交部長就已構想印度到歐洲的聯運走廊；2022年初，沙特宣布擬在全國範圍修建8000公里的新鐵路線；今年7月，以色列總理內塔尼亞胡亦稱，計劃耗資270億美元修建連接該國南北的鐵路線，並擬延伸至沙特乃至更廣泛的阿拉伯半島。

 

中遠貨輪停靠希臘比雷埃夫斯港貨運碼頭。


　　不過，這些雄心勃勃的計劃，若離開「高鐵狂魔」中國的參與，恐注定效率低下。而作為該經濟走廊的重要節點、位於以色列的海法港，早在2021年就由上海國際港務集團運營；此外，希臘的比雷埃夫斯港亦由中遠海運集團擁有35年的特許經營權（2008年簽署）。

 

　　「印度-中東-歐洲經濟走廊」會否如同G7前年宣布的「重建更好世界（Build Back Better World，B3W）」計劃（以40萬億美元幫助改善發展中國家基建）一樣，雷聲大雨點小？一半稅收用於償還債務利息的莫迪政府，「條條大路通印度」恐說易行難。

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