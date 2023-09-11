日本酒店｜Rakuten Travel推日本住宿優惠！東京/大阪/京都酒店低至45折！用優惠券額外8折再送eSIM

日圓持續弱勢，加上日本不斷有新景點開幕，大家都忍不住要買機票去趟遊日之行。日本樂天集團旗下 Rakuten Travel 由即日起至 9 月 20 日推出 Super Sale 日本住宿優惠，官網上超過 2,000 間酒店低至 45 折，用上限定 8 折優惠券更可折上折！

Rakuten 會員在優惠期間以 Super Sale 限定優惠券，預訂指定酒店的任何房型均可額外 8 折，疊加優惠最高達 36 折，再贈送 7GB eSIM 流動數據，先到先得。官網所見，東京酒店的選擇最多，當中更有搶手的「丸之內 JR 東日本大都會大酒店」，座落在東京站旁，佔盡地理優勢，基本房型每晚本來動輒約 $2,280，折上折後更低至 $1,644！大家亦可按日式旅館、溫泉旅館、鄰近滑雪場等類別搜尋酒店。

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（圖片來源︰IG @hotelmetropolitanmarunouchi）

（圖片來源︰IG @hotelmetropolitanmarunouchi）

另外，所有首次預訂的客戶也可獲 9 折優惠，重點是全日本酒店都能用到，趁機入住日本最 Top 的星野集團歎世界也未嘗不可。

（圖片來源︰虹夕諾雅富士）

Rakuten Travel Super Sale

預訂期限：9 月 4 日 20:00 至 9 月 20 日 23:59﹙日本標準時間﹚

入住期限：2023 年 9 月 4 日至 2024 年 3 月 31 日

詳情︰https://travel.rakuten.com/contents/hkg/zh-hk/campaign/supersale/230904/?l-id=top_wide_supersale_sale