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11/09/2023

暴雨乾衣乾鞋大法 ︳ 8大除濕速乾除臭方法！抽濕機放啱位置才可加速乾衣！ 邊3種法寶可除鞋內霉味？

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Text: Kennis Wong

　　最近天氣十分反常，經歷完破壞力驚人的十號風球及黑色暴雨後，還要迎來至少一星期的下雨天，這陣子多個地方再度出現水浸，上班上學都需要山涉水，認真麻煩！大雨連連，家中晾著的衣服很難乾透，更糟的是有霉味，外出時太大雨會令全身及鞋子濕透，焗住全日，又濕又臭！現在正是時候學下衣服、鞋子速乾大法！

 

閱讀更多：即睇未來幾日天氣預告

 

快速乾衣大法 ︳ 1. 善用抽濕機！放邊個位置最有效？

 

　　當天氣持續潮濕，下雨不能把衣服放到室外晾乾時，抽濕機就是好幫手！一起學習使用抽濕機有一些小技巧，乾衣之餘仲慳到電！

 

　　首先，即使大家在下雨天前一直未有使用抽濕機，亦要定期清洗濾網。假如不清潔濾網，空氣中的灰塵會停留，影響除濕效率，又會影響散熱功能，分分鐘使抽濕機壽命縮短。另外，大家或會把衣服晾到窗台或靠近牆邊，但抽濕機最好放在室內中央地方，因為牆邊等地方的空氣較不流通，較難除濕，亦會影響散熱，大家可以把它放在室內中央位置，遠離傢俬，配合風扇更可增加空氣對流，加強除濕效果！

 

快速乾衣大法 ︳ 2. 乾毛巾吸水再晾乾

 

　　洗完的衣服依然會有濕漉漉的感覺，想它們更快乾透可以先以兩條乾毛巾夾著衣物，再輕輕按壓印乾水份，這樣吸掉水分後晾乾會比較快！

 

（圖片來源：Envato）

 

快速乾衣大法 ︳ 3. 彎曲衣架增加衣物內空氣流動

 

　　平時我們使用的衣架通常是呈一個三角形，讓衣服筆挺地晾起，但在下雨天衣物難乾的情況下，可以考慮把鐵衣架兩端輕輕屈起，使它們成V型，這樣晾衣時就不會使衣服緊貼，又可以增加衣物內的空氣流動，加速晾乾！

 

快速乾衣大法 ︳ 4. 晾衫要有序、保持適當距離

 

　　平日晾衫會否留意它們的質地及長度？原來想衣服盡快晾乾，可以先把它們分類，然後將厚薄及長短衣物交替掛起，切記衣服之間要保留5厘米的距離，增加空氣流通，讓衣物快點乾透！

 

（圖片來源：Envato）

 

下一頁：繼續睇快速乾鞋法！

 

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