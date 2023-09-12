  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

12/09/2023

暴雨再襲 觀塘將軍澳西貢水浸 當局稱塞渠積水難避 議員促改善資訊發放

#暴雨 #500年一遇 #世紀暴雨 #紅山半島
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】本港連日受暴雨影響，將軍澳昨一度錄得每小時逾百毫米雨量，即達黑雨標準，西貢、將軍澳及觀塘最少出現8處水浸，公共交通一度受阻，馬游塘村有村屋塌牆。署理渠務署署長徐仕基稱，落雨致雜物塞渠積水無可避免，大部分已即時及盡量清理。運輸及物流局局長林世雄昨稱，會檢討今次暴雨應對，有議員認為，當局應改善資訊發放模式，定時及統一向市民交代最新資訊，避免再用「500年一遇」等術語。

 

寶琳路昨晨因暴雨水浸，有車輛一度遭水淹被困。

 

　　世紀暴雨後首個工作天，局部地區昨晨仍落大雨，西貢區曾錄每小時逾100毫米雨量，分別有小巴及汽車遭水淹，司機及乘客被困，亦有雨水湧入學校，馬游塘村有村屋一幅1米乘10米的牆壁倒塌，幸無人受傷。

 

觀塘市面因大雨變「水塘」(網上圖片)

 

　　受積水影響，將軍澳道往觀塘繞道方向近翠屏南邨的部分行車線，及觀塘道往油塘方向亦一度封閉。另清水灣甘澍路周日已發生山泥傾瀉，有獨立屋被揭疑涉僭建，儼如紅山半島「翻版」，屋宇署人員昨到場視察。

 

石澳道1號山泥傾瀉

 

　　港島方面，昨午有市民發現石澳道1號一幅約10米乘10米山坡於大雨中傾瀉，消防出動生命探測器搜索，未發現有人受傷。另政府前日已表明，筲箕灣耀興道未及重開，有耀東邨居民經平台步行或乘升降機至地面。

 

署理渠務署署長徐仕基（左二）指署方昨派出15隊緊急應變隊處理水浸。右二為運輸署署長李頌恩。

 

　　署理渠務署署長徐仕基下午稱，西貢昨晨雨量一度超過黑雨標準每小時70毫米，將軍澳及觀塘有8處水浸，最深達1米，署方派出15隊緊急應變隊處理。他稱，水浸主要因雨勢極大，無可避免導致集水溝被樹葉及雜物等阻塞，形容「主要是局部積水，不是水浸事件」。運輸署署長李頌恩稱，寶琳中午前已恢復正常行車，道路受阻期間有與九巴協調改道，以維持服務。

 

　　政務司司長陳國基昨向全體公務員發信，感謝團隊短時間內迅速有序奉召出勤，全力參與暴雨後的善後，強調目前部分市民生活仍受影響，政府會持續善後。運輸及物流局局長林世雄昨晨亦指，當局會檢討今次暴雨應對工作。

 

倡勿再用「500年一遇」術語

 

　　陳國基周日曾稱，市民周一上班上學大致無問題，結果昨再有水浸事件，立法會議員張欣宇稱，大雨期間再有水浸的確無可避免，惟期間林世雄仍在電台重申，所有道路基本已開通，市民難免認為官員「唔知外面發生咩事」。

 

　　早前蘇拉襲港到近日暴雨，均有高官現身記者會交代工作進度，張欣宇認為，相信市民在極端天氣期間，最需要知道是最新道路及交通情況，而非各部門總結工作進度，建議當局改由指揮中心統一及定期交代最新資訊，亦要避免再用「500年一遇」等易引起誤會的術語。

 

　　世紀雨災嚴重破壞多區，仁濟緊急援助基金向重災區之一大埔「美援新村」發放每戶3,000元現金援助，料受助戶逾50個。

 

下一頁　雨災後跨境生改道上學 校方酌情處理遲到

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#暴雨 #500年一遇 #世紀暴雨 #紅山半島

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk