  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

12/09/2023

上半年逾1500青少年被捕 涉詐騙增逾倍 社工：輕視犯法後果 籲師長多關顧溝通

#青少年罪行誌‧師長攻略 #洗黑錢 #警務處處長 #蕭澤頤 #青少年犯案
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】不法之徒利用青少年犯案愈趨普遍，據警方數字顯示，今年上半年因干犯刑事罪行被捕青少年達1,529人，比去年同期增22.8%，當中涉及詐騙案者按年升逾1.1倍，涉洗黑錢者共113人，已超去年全年數字。有社工指，部分年輕人以為犯法是小事，輕視罪行的嚴重性和後果，籲師長多關顧他們及加強溝通。另外，警方今起推出新版《青少年罪行誌‧師長攻略》，冀協助師長引導青少年遠離罪行。

 

 

警務處處長蕭澤頤指，年輕犯案並非警方「執法從寬」的理由，冀師長及早灌輸青少年守法意識。

 

　　警務處處長蕭澤頤指，社會復常下，今年上半年被捕青少年人數回升，期內共有1,529名10至20歲青少年涉刑事罪行被捕，較去年同期增284人，升22.8%；他們主要涉及傷人和嚴重毆打、詐騙及刑事毀壞，分別有232人、217人和104人。

 

113人涉洗黑錢被捕 超去年總數

 

　　涉及詐騙和洗黑錢而被捕青少年更有顯著增加，前者按年多近113%，主要是被騙徒利用協助「打電話」給受害人及收取騙款；涉洗黑錢被捕則有113人，已超過去年全年的87人，主要是被利誘借出銀行戶口作不法用途。惟期內涉及嚴重毒品罪行被捕的青少年則減至99人，創10年間低位。

 

　　循道衛理楊震社會服務處青少年服務（外展服務）主管何建欣指，年輕人多數只相信自己，或是肯聆聽其聲音的朋輩，如生活圈中有守法意識薄弱的朋友便很易出事，「他們（朋輩）講10句好過師長講100句，部分人以為犯法只是小事，輕視了罪行的嚴重性，例如有人以為販毒只是替人『運送物品』，到被出賣或被捕時才知後果嚴重。」

 

　　何續說，參與犯案的年輕人多數為「搵快錢」，例如被「高薪工作」利誘，呼籲師長多關顧青少年，讓他們感到被愛和關注，如他們願意與家人溝通，警覺性一般會較高，受朋輩影響亦相對較低。

 

《青少年罪行誌‧師長攻略》即日起派發

 

　　警方即日起將派發5萬本第2版《青少年罪行誌‧師長攻略》予全港中小學、辦學團體及青少年服務機構，並提供電子版；今年聚焦內容除延續去年的「網上交友風險」，亦包括「借或賣銀行戶口洗黑錢」、「詐騙或串謀詐騙」、「童黨欺凌」和「三合會罪行」。

 

第2版《青少年罪行誌‧師長攻略》即日起派發，並提供電子版。

 

　　警察公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文說，「攻略」內的案件資訊均取材自調查人員、法庭和受害人等第一手資料，亦有實際建議和防罪影片供參考，料有助教學相輔相成。蕭澤頤重申，年輕犯案並非警方「執法從寬」的理由，冀師長及早為青少年灌輸守法意識。

 

 

警方提供教學及參考用的防罪影片（影片截圖）

 

 

轉載自: 晴報

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#青少年罪行誌‧師長攻略 #洗黑錢 #警務處處長 #蕭澤頤 #青少年犯案

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk