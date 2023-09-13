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13/09/2023

何廣沛心痛圈外女友被起底！認愛後感壓力：希望大家高抬貴手

#何廣沛 #吳偉豪 #游嘉欣 #你好，我的大夫 #破毒強人
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　　【晴報專訊】何廣沛、吳偉豪及游嘉欣等前晚出席劇集《你好，我的大夫》首播飯局，何廣沛早前承認跟靚女公關Sarah拍拖大半年，前晚他坦承認愛後令女友被起底，的確令他們不開心，他說︰「希望大家高抬貴手，畀啲空間我哋。」

 

何廣沛公開戀情後，努力保護女友。

 

　　《你好，我的大夫》女主角蔡思貝前晚因身在外地而缺席飯局，男主角何廣沛對新劇收視有信心，希望能承接上一部劇集《破毒強人》的氣勢，讓觀眾繼續煲劇。飾演中醫的他自言曾經很怕針灸︰「早排拍綜藝節目嘅時候唔小心撻傷咗條頸，痛咗個幾月，後來去咗睇中醫，終於好返七、八成，依家隔日去針灸，相信好快完全康復。」

 

圈外女友Sarah。

 

　　另外，何廣沛早前認戀靚女公關Sarah，他強調沒有刻意「收埋」戀情，「其實身邊好多朋友都知，大家都尊重我無講出嚟，都拍咗一段時間喇。」他指女友遭起底，令他們增添壓力︰「始終佢係圈外人，未必適應到，希望大家高抬貴手，我都安慰咗佢。」對於女友被爆曾離婚，何廣沛說︰「我哋一齊一定有溝通，呢啲係佢之前嘅事，我會尊重。」至於舊愛朱晨麗送上祝福，他聞言尷尬說︰「多謝你幫佢傳達。」

 

吳偉豪讚吳大強Fit過自己

 

　　同場的吳偉豪和游嘉欣笑言劇集在一年多前拍攝，所以幾乎忘記劇中的中醫內容。吳偉豪早前因打籃球令肩膊受傷，自嘲比爸爸吳大強更孱弱，「爸爸拍戲唱歌都叻過我，我好嬲，要返去練歌。」不過身旁的游嘉欣表示在拍攝現場聽過吳偉豪自彈自唱，大讚對方唱功不俗。

 

吳偉豪與游嘉欣出席飯局，女方大曬美腿。

轉載自: 晴報

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