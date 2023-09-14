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14/09/2023

新生代女團 Lolly Talk懶理樂壇競爭！與張天穎互相見證成長

#Lolly Talk #郭曉妍（Ah Yo） #四方帽之約 #張天穎 #劉綺婷（Yanny） #黃詠霖（阿蛋） #曾美欣（MeiMei） #陳紀澄（Tania） #黃敏蕎（阿妹） #鄭芷淇（Elka） #吳倩怡（Sinnie） #七姊妹星團 #Jaime
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　　【晴報專訊】一連兩場的《未來音樂祭TONE MUSIC FESTIVAL 2023》將於本月30日及下月1日假亞洲國際博覽館舉行，近40個來自不同界別的音樂單位，將會有破天荒的聯乘演出，新生代女團Lolly Talk將與周國賢合作，而張天穎（Jaime）則會與Kayan9896（吳家忻）及Kiri T同台演出，展現girl power！

 

Lolly Talk與張天穎（後排右一）希望屆時為樂迷帶來驚喜。

 

　　張天穎與Lolly Talk成員劉綺婷（Yanny）、黃詠霖（阿蛋）、曾美欣（MeiMei）、陳紀澄（Tania）、鄭芷淇（Elka）、吳倩怡（Sinnie）及黃敏蕎（阿妹），日前接受本報訪問，八位女生對是次演出非常期待。阿妹說︰「今次再踏上Tone Music Festival呢個舞台，對我哋嚟講好有意義！因為上年得幾首歌，就第一次去呢個音樂節，當時心情真係好緊張，亦係因為呢一次，畀我哋認識到周國賢，所以先促成《七姊妹星團》呢首歌。今次重返呢個舞台，仲要同周國賢一齊合作，真係好夢幻！」Yanny則笑言︰「上年喺後台邀請周國賢同我哋影相同邀歌，真係驚到爆！今年要收起小粉絲嘅身份同佢合作，但都好緊張。」

 

張天穎預告在音樂節演繹自己重新編排的作品。

 

張天穎人靚歌甜，載歌載舞十分吸睛。（IG圖片）

 

與COLLAR相約出街

 

　　Lolly Talk成員郭曉妍（Ah Yo）雖然缺席當日訪問，但加上Jaime，完全沒有違和感，Jaime笑言︰「我唔會覺得孤單，Lolly Talk嘅分貝比起我嘅團隊再高少少。本身我係獨立出嚟（做歌手），今年同四個女仔一齊夾咗隊Beanies，原來女團都好好玩，無論係訪問定錄音，就算要工作一整日，都無咁悶同攰。」Lolly Talk走甜美少女風，曲風、造型十分可愛溫暖，她們表示︰「最開心收到唔少網友DM（私訊），話好鍾意《三分甜》同《四方帽之約》，有時仲會用我哋嘅歌表演，更加呈現佢哋青春嘅一面，真係好開心。」

 

Lolly Talk最近推出新歌《四方帽之約》。（IG圖片）

 

　　對於外界經常將Lolly Talk與另一女團COLLAR比較，她們說︰「唔需要咁樣比較，大家都係朋友，互相分享音樂，甚至一齊約出街傾偈，氣氛好好。我哋各有特色，睇住大家一齊成長，感覺好熱血同開心，有種樂壇同伴嘅感覺。」Lolly Talk笑言團內八位成員也不會競爭比較，「我哋有句歌詞『世一吹奏』，的確我哋好似『誇誇群』咁，大家有時互讚對方眼粧靚咗，或者唱歌改善咗，反而令大家進步得更快。」

 

　　至於Jaime亦笑說︰「我都同Lolly Talk玩過《三分甜》MV，其實大家好多話題，唔一定諗競爭。例如Elka教我化粧，因為每次上鏡佢都質問我點解唔搽唇膏，覺得我面青口唇白，都係靠佢教我。（你教了Lolly Talk甚麼？）之前傾過和音話題，依家佢哋好叻，全部都識！」Jaime笑言屆時音樂節一定會玩「花臣」，除了跟不同單位合作，更將自己的歌曲重新編排，帶來不同驚喜！

 

 

轉載自: 晴報

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