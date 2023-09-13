買樓自住是一件好事，但是在這年代竟然會被一些未買樓的人恥笑，甚至在網上欺凌，其實是荒謬可笑的事情！

「買樓自住」在財務上的性質是「擁有資產」！樓價無論上升或者下跌，其實對大多數買了樓的人來說意義不大，「動態財富」是以成交而定義，對不打算賣出樓的業主來說，「靜態財富」是否在增長其實更加重要！

一個已經買了樓的人，無論樓價跌幾多也改變不到現實，就是已經擁有了一個資產！而無論樓價跌幾多，只要影響不到其供樓，最終都會供滿樓將物業成為全資擁有的資產！正如香港自置居所單位有66.1%是供滿樓！擁有「現金契資產」的人，正常當然會比沒有資產的租客財務結構完整及完善一點！所以有些未買樓的人取笑那些已經成功上車的人士，其實是一個很無聊的遊戲，尤其是年輕置業者不需要放在心上！筆者反而認為年輕人置業值得自豪，值得其他年輕人學習！雖然過去幾年疫情、悲情再加上很多外圍因素，衝擊了買樓的短期紅利，但沒有改變到買樓的長期收益，包括收租或租值上的紅利，租金上升或收租回報率的上升對大多數業主也是佳音！配合高存款息口和低通脹，香港的「靜態財富」其實仍然有力增長！何況樓市有下跌的時候也自然有向好的時候，房地產不動產的優勢正是投資時間可以長於經濟周期，對於「收租佬」來說，收租期間租金上升比樓價上升更實惠！

香港是福地，資金多（M3 逾16.5萬億元）及最多購買力（親海駅II收逾3.8萬票認購成為新票王），最近亦有好消息就是香港的總人口回升。在新的局面裹如果保持人口回升，這亦是香港的大好消息。除此之外，會計師行羅兵咸永道最近出了一個報告，說香港現在情況回復了，上半年零售總銷貨額按年升逾20%，預計零售數字最快1年後就可以回復疫情前水平，筆者覺得這個消息本質是好消息，不是很多人唱香港沒落、永遠返不回以前嗎？我以商舖投資者的角度去看這個回復速度其實是相當理想！另外，近期夜市淡靜，政府表示要推出地攤文化，其實這事也有好的一面！反映到大灣區的一體化的成長，當彼此交通一體化的時候，購買力就會更容易走向性價比高的區域。大灣區一體化成功香港其實有很多好處。筆者同意提倡地攤文化之餘，香港人應該要先檢討自己的性價比，努力增強自身的水平，這個才是正確的態度。