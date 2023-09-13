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13/09/2023

去邊啊Do姐｜鄭裕玲最新旅遊節目伙林家謙遊東京！6大好食好玩景點懶人包：富士山絕景餐廳、頂級懷石料理溫泉旅館！住一晚要$1.8萬港紙？

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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV全新旅遊節目《去邊啊Do姐》不經不覺播了一半，大家有無睇呢？打頭炮是林家謙跟Do姐去東京玩，但面對Do姐，「家mean」仍然腹黑，搞到Do姐哭笑不得！他們去了多個香港人未必太熟悉的地方，這次為大家準備了懶人包，下次去玩時，睇下會唔會加入行程內！

 


林家謙 x Do姐，兩個處女座的人，一齊去旅行，會有什麼火花呢？我，就諗起都覺得頭痛！

 

去邊啊Do姐｜東京景點01︰Green Springs．立川市大型綠化複合設施

 

　　《去邊啊Do姐》的第一集第一個景點，竟然是立川市內一個大型的複合設施「Green Springs」。Do姐指這個地方包含很多藝術元素，建築物集天、地、人而建成，還得到很多國際性的獎項... 很明顯Do姐是跟稿讀，而事實官網都是這樣介紹！

 


Green Springs位於著名的昭和紀念公園旁，是個綠化的商業設施。（圖片來源：IG@greensprings_view）

 

　　這個地方，最值得推介的，是周圍都種有很多植物，遊客好似去了公園行街、食飯，很舒適。Do姐、家謙到訪時適逢舉行大型市集「夏の収穫祭」，場內有很多攤檔出售時令蔬菜及食品。下一次大型市集名為「Green Hoop Market」，將於9月15 至 17日舉行，除了食物外，還有古着、書、古董等的攤檔，非常有趣！另外，這裡每個星期二都會有「Green Grown Marche」蔬菜市集，可以即場買到新鮮的蔬菜。

 


Do姐、家謙在「夏の収穫祭」市集內，食到超人氣的「鹽味燒番薯」，更是夏天限定的特別版_——凍燒番薯。（圖片來源：YouTube截圖）

 


全國燒番薯第一位的「鹽味燒番薯」，Do姐都大讚好味。（圖片來源：sioyakiimo）

 


Do姐、家謙還試了Kikuchi Farm的牛奶。（圖片來源：YouTube截圖）

 


來自北海道十勝Kikuchi Farm的牛奶。（圖片來源：YouTube截圖）

 


市集內可以買到大量新鮮的蔬菜。（圖片來源：IG@greensprings_view）

 


場內亦有攤檔賣手沖咖啡。（圖片來源：IG@greensprings_view）

 

Green Springs

地址：東京都立川市緑町3番1

網址：https://greensprings.jp/

交通：JR中央線「立川駅」步行約8分鐘

 

下一頁︰富士山景配法國料理

 

 

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