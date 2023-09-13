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13/09/2023

GLOBAL Wednesday｜新iPhone無睇頭 寧買華企較就手？｜ORCL業績大炒！AI戰跑輸同業？｜分析美國息口走向

#甲骨文 #美股 #美聯儲局 #華為 #通脹 #蘋果 #hot talk 1點鐘 #經濟衰退 #ORCL #AAPL #加息 #黃偉康
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嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　市場靜候今晚（13日）美國公布8月消費物價指數（CPI）及明天（14日）公布的生產物價指數（PPI），投資者態度轉趨審慎。各財金人士對美國息口走向預測方向一致，但對減息條件看法存分歧，如何判斷現時市場氣氛？美國又能否承受以第四季經濟作息率緩衝的後果？隔晚市場焦點為蘋果公司(AAPL)的秋季發布會，除了推出兩款新手錶外，iPhone 15系列四款新手機亦為一大亮點。然而，「果粉」們近年對蘋果新機的熱情漸減，加上環球手機需求下降，面對中國手機企業步步進逼的蘋果，現已陷「技術瓶頸」？蘋果隔晚股價跌逾1%，足以反映市場對蘋果新品毫無期望？蘋果新產品無為市場帶來驚喜，同為科技巨頭的甲骨文(ORCL)首季業績則為市場帶來「驚嚇」！收入雖有9%按年增長，但分項收入全遜預期，績後股價更中止六連升﹑錄21年來最大單日跌幅。面對疫後經濟復甦遜預期，為何甲骨文跑輸同業？未來恐被同業在人工智能(AI)範疇進一步拋離？

 

 

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