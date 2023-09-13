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13/09/2023

Apple iPhone15發佈會懶人包 | 一文睇晒iPhone 15 / Pro / Max / Plus顏色+亮點+價錢！全部用USB-C充電？即睇預訂及發售日期

#USB-C #iPhone 15 Pro Max #iPhone 15 Plus #iPhone 15 #iPhone 15 Pro #Apple #Apple手機 #iPhone #價錢 #Apple發佈會
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Text: Sammy Leung

　　大家期待已久的Apple發佈會2023已在9月13日舉行了，今次主要的重點當然是iPhone 15 Pro、iPhone 15、Apple Watch Series 9 、Apple Watch Ultra 2及全新USB-C接口。先跟大家看看iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus的亮點、價錢及重要日期！

 

iPhone 15、iPhone 15 Plus

 

　　大家每年都十分期待新的iPhone，今次iPhone 15、iPhone 15 Plus一共有5色，包括黑色、藍色、綠色、黃色及粉紅色，以鋁金屬設計，而機面採用陶瓷晶體護面及設注色玻璃機背。iPhone 15、iPhone 15 Plus設有超級Retina XDR 螢幕，顯示器分別為6.1 吋及6.7 吋，容量為128GB、256GB及512GB。而有一點要留意，全新iPhone 15系列都會採用USB‑C 接口充電。

 

 

 

　　iPhone 15、iPhone 15 Plus有以下3大亮點，鏡頭、晶片都升級了。

 

亮點1：動態島彈出提示及即時動態

 

　　iPhone 15、iPhone 15 Plus今次都會採用動態島，即是不會再是「M字額」。動態島會彈出各種提示及即時動態，好像是來電、航班狀態、音樂播放等都可以即時看到及控制。

 

 

亮點2：A16仿生晶片

 

　　iPhone 15、iPhone 15 Plus今次都會採用A16仿生晶片，與比 iPhone 12 的 GPU 的速度提升達40%。另外，會配備6核心CPU，採用2個高核心、4個節能核心；搭載5 核心GPU 及16 核心神經網絡引擎，令手機效能表現更流暢。

 

 

亮點3：主鏡頭升級4800萬像素+人像模式新功能

 

　　iPhone 15、iPhone 15 Plus是雙鏡頭設計，而主相機高達4800 萬像素，設2倍光學變焦放大、2倍光學變焦縮小及4倍光學變焦範圍。而相機的夜間模式會在極暗環境下自動開啟，可以拍出亮麗奪目色彩及細節的相片。人像相片方面，iPhone 15會自動記錄景深資料，相片可即時變成人像拍攝，更可以在拍攝之後再轉換拍攝焦點。

 

 

 

 

 iPhone 15

 

iPhone 15 Plus

 

　　如果大家都想入手的話，就要注意預訂及發售日期。要留意每位顧客限購 2 部 iPhone 15 及 2 部 iPhone 15 Plus。

 

價錢：

iPhone 15 - $6,899起(128GB)、$7,699起(256GB)、$9,399起(512GB)

iPhone 15 Plus - $7,699起(128GB)、$8,499起(256GB)、$10,199起(512GB)

預訂日期：9月15日晚上8時起

發售日期：9月22日

更多規格及詳情按此

 

下一頁：iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max亮點

 

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