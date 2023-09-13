UMPSTARTER 2023 初選結束！30強誕生，全球初創帶來創新前沿方案！

阿里巴巴香港創業者基金（下稱「基金」）主辦的年度環球創業比賽「JUMPSTARTER 2023」正進行得如火如荼，今年共收到全球逾1,000份參賽申請，從中甄選的100強團隊已完成第一輪比拼， 30強名單於9月8日在基金的官方網站公布。

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筆者留意到今年「可持續發展」仍是參賽初創公司最關注的領域之一，與從事「人工智能與數據科技」的初創共佔整體申請近四成。報名初創近八成處於初期發展階段（Early Stage），另有約一成半進入成長期 （Growth Stage）； 四分之一初創已在進行市場測試（Market Validation），當中亦不乏尚在定位市場、構思產品（Ideation）的創業者報名，冀獲取經驗。

在較早前舉行的初賽100強中，評審之一戈壁創投大灣區執行董事李冠樂對世界各地著眼「可持續發展」的參賽隊伍印象深刻，例如南非的電動車物流公司，利用硬件及軟件整合零排放的解決方案，同時解決當地偏遠的物流問題和提供就業工作機會。還有其他公司包括韓國的無水化妝品技術、以色列的建築科技公司，均為解決全球關鍵問題如吸收或中和二氧化碳、提供塑料替代品等，帶來創新前沿的解決方案。

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而在「醫療保健」領域，我們見到不少大學研究項目參賽，包括手術機器人、虛擬現實引導系統、電腦視覺以及現代中醫保健產品等。李冠樂認為這既豐富了比賽的多樣性，也能激發更多產、學、研的合作，以及投資者對醫療保健領域的關注和興趣。筆者期待看到這些創新理念和產品能夠投入醫療保健應用中，為社會帶來實質改變。

參賽初創國際化 「AI」、「可持續發展」受關注

戈壁創投大灣區投資經理孫公博就有感今年參賽的「人工智能與數據科技」項目在數量和質素上均進一步提升，且覆蓋廣告、物流、教育、出行、法律、工程等多個領域，可見隨著數據行業基礎設施的建設，運算能力的提升，以及企業加強保護安全私隱的能力，令人工智能與數據技術發展日新月異，並正與各行各業融合發展。

另外，過去三年受新冠疫情驅動、獲得來自政府等資金大力支持的「生物科技與生命科學」行業，現逐步回歸正常經營周期。孫公博認為，全球生物科技行業正在經歷前所未有的發展，朝著更精準、數字化、實時和預防性的方向不斷突破，未來亦隨著疫情逐步消退，以及生命科技創業成本不斷降低，預期將會有更多具創新性的生命科技公司走向市場。今年JUMPSTARTER新增這個行業類別，亦冀鼓勵更多相關行業的創業者行前一步。

「深度科技與機器人」和「工業4.0」組別亦是今年比賽的焦點。 孫公博指，結合人工智能機器人的自動化水平和應對複雜任務的能力正在大幅提升，該行業或能為未來全球勞動力短缺問題找到解決方案；而今年新增的「工業4.0」組別，參與競逐的公司都在朝著優化供應鏈、資源配置以及構建可持續生產體系的方向發展。雖然工業4.0仍處於早期發展階段，但眾多新技術的集成和革新，為投資者提供了豐富的機會。

投資者評審期望高 冀初創團隊面面俱到

過百位來自商界、投資界及科技界的評審已分組聽取了100強隊伍的自我介紹，包括創業理念及業務發展計劃，過後他們分享感受，並提出建議。

對於心目中優秀初創的標準，很多評審都指會考察創辦人對項目是否表現出足夠熱誠，其對所處行業的了解程度，產品或服務的市場潛力及盈利前景，團隊中是否有科研及商務發展的均衡人才組合等方面。

李冠樂今次除了擔任評審，亦希望物色到心水的投資項目，他不諱言風險投資者「很貪心」，希望初創能面面俱到，「像打牌，技術、團隊、產品、市場化的策略等都很重要，要做到令人信服，需要一套技能組合。」

賽前多演練 5分鐘講清業務優勢

多位評審都建議初創Pitch前應多次演練，向朋友、導師等收集意見，調整提升，以令聽眾能在短短數分鐘內理解其業務。評審之一的螞蟻集團全球戰略夥伴及投資副總監薄翹楚指，有些創業者的技術和商業模式與普通人的日常生活或不直接相關，難免較難理解，建議找不同領域的觀眾群演練講述，讓其可以用最簡單直接的方法闡述業務的價值以及商業模式的可行性。

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「工業4.0」組別評審、匡博創投（Qonvolv Ventures）總裁蔡逸倫也指出，該組別初創較著重技術研發，應在「講故事（Story Telling）」方面多下工夫，令聽眾快速明白其業務，捉到重點。滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業務策略及創新主管劉囅鋒表示，很高興不少參賽者在運用創新科技的同時，亦引入新的商業模式。在準備比賽方面，他亦建議參賽者應先了解目標聽眾以至潛在客戶的背景及關注點，並選擇合適的方式進行演示。

另有評審提醒，創業者應強調自身業務的獨特性。中電控股數碼服務總監歐陽逸（Pubs Abayasiri）指，市場上往往會有類似的產品，初創應著重闡述自己的產品有何特別之處，進入市場的策略等，若能提及目前已有的市場反應，更有助體現可信度，短時間內獲得評審的信任和支持。

「Web 3.0」組別評審、和記電訊（香港）企業市場高級副總裁麥紀欣亦指，Web 3.0是近年熱門話題，參賽初創不少都已有相關經驗，建議多著墨於業務的前瞻性及獨特性，例如如何幫助最終用戶「升級」。數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑建議，當市場上有類似項目時，可考慮尋求合作，結合各自優勢做出更好的解決方案。

業務可擴展性 財務規劃要明晰

評審除了關注初創的創新解決方案，當然亦著重其盈利前景。港鐵旗下的創新投資公司（MTR Lab）投資主管史晶指，初創的可擴展性（Expandability）是其考查的重點之一，「你可以獲得好幾輪的注資，但最後必須要能自負盈虧，應多琢磨產品和服務的市場潛力。」數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑指，投資者還關注企業需要多久去發展其商業模式，「世界變化太快，昨天還在談Metaverse，今天就談ChatGPT，初創需迅速捕捉到市場動態。18至24個月是我們會考慮的時長。」德安華（Kroll）的總經理李成安也鼓勵參賽初創將評審當成友善的導師，即使有未完全解決的問題，亦可分享，收集建議。

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筆者冀入圍的參賽隊伍吸收各方意見，在接下來11月進行的決賽中有更佳表現。