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14/09/2023

港大倡明年勁加煙稅 逾半煙民即戒或減 逾6成青少年吸二手三手煙 較10年前加劇

#無煙香港 #全面禁煙 #二手煙
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　　【晴報專訊】推動「無煙香港」是未來大勢。港大醫學院昨公開倡議，港府應在明年大幅上調煙草稅至世衞建議的75%，否則恐難在2025年將吸煙率大減至目標的7.8%，長遠應考慮立法全面禁煙，並於2030年達到煙草終局。團隊引述多項持續調查指，55%煙民指若加煙稅即會減煙或戒煙，以年輕人最明顯；而有數據顯示，青少年在家受二手煙影響在10年間不斷惡化，或因與吸煙形象差致煙民留家吸食有關，需靠全面禁煙杜絕。

 

港大指調查發現煙民在加煙稅後，傾向戒煙而非買私煙。

 

　　港府早前展開控煙策略公眾諮詢，提出禁止「火車頭」式邊走邊吸煙行為等，諮詢期至本月30日。港大醫學院昨建議「無煙香港」路線圖，倡明年將煙草稅上調至世衞建議的75%，並修改加稅機制，且要在2027及2029年將吸煙率進一步下調至5%和低於3%，以便在2030年實現「無煙香港」，即禁止販售、購買、管有及吸食香煙。

 

吸煙形象差 煙民留家吸食

 

　　團隊指，加煙稅是最有效的控煙手段。綜合8年間的調查數據，受訪的近1.8萬名市民中，持續有近8成人支持加稅，當中三分一是煙民；而55%煙民稱若加煙稅，即會戒煙或減煙，以15至29歲年輕人最明顯；另59%市民支持煙稅與通脹掛勾。團隊指，本港吸煙率雖持續下跌，但青少年在家接觸二手煙反升，主要受吸煙的家庭成員或鄰居影響，父母教育程度及家庭收入「雙低」者尤甚；連同三手煙計算，受影響的中學生較10年前多逾半，或因與吸煙形象差致煙民留家吸食。

 

團隊認為加煙稅是最有效的控煙手段（資料圖片）

 

2030年終局 冀煙草商知難而退

 

　　港大醫學院院長劉澤星指，吸煙與心血管病、肺病及癌症相關，每年衍生約56億元醫療開支，構成沉重負擔。港大公共衞生學院名譽臨床教授林大慶指，本港年均7,000人死於與吸煙相關疾病，在極端情況下，倡2030年全面禁煙並不激進，「極端天氣遇水災也立即處理。」

 

　　而煙民仍有7年時間戒煙，若再不作為，期間會多5萬人離世。團隊亦指，訂出終結時間始能令煙草商知難而退。

 

轉載自: 晴報

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