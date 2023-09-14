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14/09/2023

「一帶一路」的香港角色

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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　共建「一帶一路」倡議的提出已有10年。香港政府及貿發局一連兩日(9月13日至14日)舉辦第八屆「一帶一路高峰論壇」，有6,000名來自多個國家的人士參加，出席者包括海內外政商界領袖、企業家和非政府組織翹楚。

 

(Shutterstock)

 

　　香港特首李家超指出，本次高峰論壇是疫情後第一次全實體舉行，數字充份證明國際對香港重返舞台充滿信心。他更特別指出中東市場。謂中東有多元商機，今屆高峰論壇首次有「中東專場」，探討「一帶一路」在中東地區的新機遇、新發展和新合作，突顯市場對中東市場的興趣和重視。

 

　　所謂「一帶一路」，是指「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」，是中國於2013年倡議並主導的跨國經濟帶，投資近70個國家和國際組織。其範圍涵蓋中國歷史上絲綢之路和海上絲綢之路行經的中國大陸、中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸、南美洲、大西洋地區國家的重大開發計畫。

 

　　「一帶一路」一向被視為習近平「大國外交」戰略的核心組成部份，尋求中國在全球事務發揮更大領導作用。中國政府稱該倡議是「旨在加強區域互聯互通，擁抱更美好的未來」，目標完成日期為2049年，正是中共建國第一百週年。

 

　　「一帶一路」的最大贏家是新疆和福建。新疆被定位為「絲綢之路經濟帶核心區」；福建獲批21世紀海上絲綢之路核心區。「一帶」由新疆經巴基斯坦到印度洋、中亞與西亞到達波斯灣和地中海沿岸各國。「一路」主要包括泉州、福州、廣州、海口、北海、河內、吉隆坡、雅加達、可倫坡、加爾各答、奈洛比、雅典和威尼斯。

 

　　10年人事幾番新，時光荏苒，「一帶一路」10年，已創下一些成績。據財政司司長陳茂波在網誌上稱，10年間，中國與「一帶一路」國家之間的年均貿易額，由2013年的1萬億美元倍增至去年的2萬億美元，年均增長8%。去年中國對「一帶一路」國家的對外直接投資接近210億美元，按年增加3.3%。

 

　　對「一帶一路」倡議的反對主要來自美國及其他非參與國的疑慮，形容這是以中國為中心的國際貿易網絡計劃，試圖在全球事務邁向主導。美國、日本和澳洲等在2021年七國集團推出「重建更好世界」(Build Back Better World)，用來抗衡「一帶一路」。去年七國集團又提出「全球基礎設施和投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，縮寫PGII），顯然是反制「一帶一路」的後續，而早前的「重建更好世界」已消失得無影無蹤。

 

　　今屆「一帶一路」高峰論壇，中聯辦主任鄭雁雄致辭時不忘嘲諷美國，指出「即使當下對『一帶一路』諸多不爽的美國，歷史上也是海上絲綢之路的參與者、得益者。」他說的歷史，是指早在1784年美國立國，就派出「中國皇后號」與中國通商，最終達到廣州黃埔港，足見美國對海上絲綢之路的倚重。

 

　　不過在這個「一帶一路」高峰論壇，香港千萬不要以為自己是「一帶一路」的主角，主角是新疆和福建。香港的角色是提供助緣，作為國際城市，發揮國際規則暢順銜接的優勢，提供金融、法律、會計、諮詢、管理等服務，並且利用多元文化交融的特色，牽線搭橋而已。

 

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