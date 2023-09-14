Mate 60 Pro 與平型關大捷

華為原安排於本周二(12日)才推出市場的5G Mate 60 Pro手機，提前了兩星期開售。提前開售除摑了早前訪京的美國商務部長雷蒙多一巴之外，蘋果剛發布的iPhone 15又被市場普遍評為欠亮點，華為遂調高Mate 60下半年出貨量兩成，同時告訴世界，中國的半導體產業不會因美國制裁而被打垮。

先不說兩款新手機短兵相接，讓華為「震碎」蘋果股價的情況，華為在無預警下，提前發售手機，的確令市場及中國民眾興奮不已。今次華為不惜放棄事前準備，如推廣、培訓、替銷售點入貨等做法，而直接只在華為的官方電商平台「華為商城」開售，普遍認為是受雷蒙多的言論刺激：「中國不能超越美國科技，同時美國堅決不容許華為繼續進行科技研發。否則，美國將採取更嚴厲的制裁。」「我們絕不會軟化立場，注重的是實際行動。」華為就趁她訪京第三天宣布新手機開售，猶如摑了她一巴。

雷蒙多被摑，不少中國人都覺大快人心。有人更把她與美國前國防部長蓋茨(Robert Gates)相提並論。當年蓋茨訪華前揚言，中國不能自行研製第五代戰鬥機，誰知他訪華當天就是中國殲-20戰機試飛之時。

其實，以中國半導體產業供應鏈不可能完全保密，雷蒙多怎會不知道華為的進展？因此，她即使口硬，但行動卻很誠實：她把27個中國實體從制裁清單中剔除，意味著不再限制他們從美國的企業買產品；另一方面，美國亦同意延長南韓、台灣賣半導體設備給內地的協議等。

雷蒙多知道，華為已成功掌握芯片製造技術，她就是要用傾銷28nm以上成熟芯片設備，趁華為相關技術還未市場化之前，盡量多搶市場，甚至「頂爛市」，希望在談判時增籌碼，逼中國讓步。

手機「餡」 全國產

自8月底開售以後，兩星期以來，華為對手機的「餡」一直諱莫如深。國內外除了不少人會對手機進行冷凍、撞擊的測試外，有人甚至不惜拆散這個價值不菲的手機作網上直播，最高紀錄更吸引了20萬人同時收看，為的是要解答：Mate 60的「餡」全是國產的嗎？

結果發現，華為新機核心電源管理芯片及CPU除了採用中芯研發的麒麟9000S 7nm的芯片之外，同時顯示它運作速度達到500mbps，也就是與最新款iPhone 5G手機一樣快。

這個被認為是中國至今以本土技術生產的最先進版本，留下了一個疑問：之前只能夠做到28nm芯片量產技術的華為，乃至中國，是如何從28nm躍進至7nm技術？

成功研發之謎

其實，早於2020年華為設計了麒麟9000芯片，但只可做到設計原型，仍須靠台積電生產。今時備受打壓，台積電不再為華為生產，為甚麼華為能夠靠境內廠便可量產？

去年半導體業權威平台TechInsights拆開了挖礦機廠商MinerVa的礦機芯片，已發現芯片密度，接近台積電及三星的第一代7nm芯片的工藝及技術，而芯片生產日期是2021年7月，可見中國兩年前已掌握今天Mate 60芯片的量產技術。

有人估計，台積電當年也是用次一級的DUV光刻機，透過多次曝光和疊加的工序，才做到EUV光刻機的7nm芯片，但DUV光刻機在工序、生產成本、良品率及廢品率等方面，均遠不及EUV，而華為似乎正是以DUV量產7nm芯片。

中國人傳統智慧中，有以個人技藝補救或克服客觀條件之不足。雖說「工欲善其事，必先利其器」，但如「器」有所不足，人便要積極提升技術，實行「器不足，以術搭夠」。正如要切幼如髮絲的文思豆腐，也不見得要用削鐵如泥的倚天劍，只要不是用斬柴刀，有心掌握其中三昧的人，憑堅毅意志，即使用「張小泉」也可做到。若真要以DUV光刻機做EUV的工作，最重要還是要提升良品率，從而嚴控生產成本。

撑愛國股

中國半導體產業在被美國「卡脖子」的3年裏，華為固然是業界熱血拼搏的榜樣，但整個半導體產業上中下游的企業萬眾一心，尤其是華為的供應商及相關企業，例如生產光刻機設備的中微半導體(滬:688012)和北方華創(深:002371)、生產大尺寸硅片的滬硅產業(滬:688126)和TCL中環(深:002129)、從事電子設計自動化(EDA)的華大九天(深:301269)、下游應用的兆易創新(滬:603986)、滙頂科技(滬:603160)及韋爾股份(滬:603501)，以及中芯(00981)、華虹(01347)等，都是解決問題的關鍵企業，不妨考慮下它們是否值得投資。炒股有道，如摻點愛國情，賺到錢會更有意思。

正如中國外交部發言人毛寧說，美國「制裁、遏制、打壓，阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新」的腳步。美國不曉得中國會以越王勾踐「十年生聚，十年教訓」為鑑，今天中國突破了美國半導體技術的封鎖，雖只是像抗日戰爭中，平型關戰役的勝利，具歷史性意義，中國人第一次打敗日軍，但仍是用大刀血拼回來的。

不儲美元儲人才

今天要在中美各條戰線中取得真正勝利，還要如任正非所言，要「儲人才，不是儲美元」，而培育人才先要由尊師重道開始，才可以培育出如任正非所言，華為需要的700多個數學家、800多個物理學家、120多個化學家、6000多個專注於基礎研究的專家、6萬多個系統研發工程師。如以全中國而言，當然需要更多更多人才。只要今時辦好教育、系統性地培育人才，假以10年、20年、30年，中國才有望再不被強權欺負。

網傳近日有人借朱元璋的《詠竹》詩送贈華為：「雪壓枝頭低，雖低不著泥；一朝紅日出，依舊與天齊。」竹不僅喻華為，亦喻有志國人，無懼美國暴雪打壓，以待紅日出。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



