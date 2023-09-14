Netflix韓劇全球收視Top 10！《絕世KOL》上榜！《車貞淑醫生》揮低《壞媽媽》入五強/《浪漫速成班》排第3有咩賣點？

Netflix 最近公開 2023 年熱播韓劇排行榜，按全球收看量列出韓劇 Top 10 名單，當中更包括早前才播出大結局的《歡迎來到王之國》、《車貞淑醫生》等話題韓劇，其中《絕世KOL》排行第 8 位，《車貞淑醫生》揮低《壞媽媽》入五強，冠軍又是哪部人氣韓劇？

Netflix韓劇全球收視排行榜｜第10位︰《末日騎士》（Black Knight ）

收看量︰7.9千萬小時

Netflix 斥資 1.4 億港元打造的科幻動作韓劇《末日騎士》於今年 5 月上架，故事以沙漠化後的韓國為背景，講述金宇彬飾演的超強戰鬥力速遞司機為了難民，惡鬥當地掌權的千明集團，當中更加入怵目驚心的沙丘飛車追逐、激烈槍戰場面。強勁的演員陣容也是一大賣點，由曾患鼻咽癌而一度停工的金宇彬，以及韓國男神宋承憲主演，雖然只有短短 6 集，當時也登上 Netflix 的非英語節目冠軍。

《末日騎士》（圖片來源︰Netflix）

《末日騎士》（圖片來源︰Netflix）

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Netflix韓劇全球收視排行榜｜第9位︰《造后者》（Queenmaker）

收看量︰9.9千萬小時

Netflix 自家製韓劇《造后者》由《夫妻的世界》金喜愛、《下女的誘惑》文素利主演，以首爾市長選舉為主線，韓國兩大影后憑精湛演技，演活了公關高手金喜愛把人權律師文素利推舉成首爾巿長後選人的心路歷程，過程當然不少得威脅、造假、挖黑材料等手段，引大家逐步揭開選舉爾虞我詐的黑暗面。

《造后者》（圖片來源︰Netflix）

《造后者》（圖片來源︰Netflix）

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