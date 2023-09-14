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14/09/2023

物業管理趨數碼化及專業化，需吸納新血！PMSA主席：3大核心價值領業界更優化發展

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　　物業管理行業對於城市治理，以至發展綠色智慧城市等方面，逐漸擔當舉足輕重的角色。

 

物業管理業監管局主席黃江天表示，至今上任約200天，強調將繼續以三大核心價值，繼續帶領業界走向專業化及優質化發展，吸新血入行。（陳靜儀攝）

 

　　過去大眾對該行業存有刻板印象，以為只是看更、清潔、保安等工作，惟物業管理業監管局（PMSA）主席黃江天接受本報專訪時表示：「隨著行業愈趨數碼化，加上大眾對物管服務的要求愈來愈高，以及有了發牌制度，物管已遠超這些傳統範疇，追求專業技能及水準，並需要吸引年輕新血入行。」

 

　　他又強調，未來將以3大核心價值：服務優質、行事持正、與時並進，繼續帶領業界走向專業化及優質化發展。

 

　　物管業發牌制度下的3年過渡期在上月初完結，黃江天認為業界已順利過渡，並繼續朝著專業化方向發展。截至上月底，PMSA已發出超過1.4萬個物管人牌照，其中69%屬正式牌照，31%屬臨時牌照；同時向超過750間物管公司發出牌照。

 

透過發牌制度 朝專業化發展

 

近年物管業培訓加入不少科技元素，以更有趣形式進行，例如配合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術。（PMSA影片截圖）

 

　　黃江天形容，物管人員與住戶有著「24小時密不可分」的關係，不同的物業使用者對物管服務的需求不一，而且愈來愈多元化。過往大眾可能認為，物管人員僅需要看管會所及設施，但現時單單在健身室，都要懂得如何管理各健身器材及防止住戶受傷。

 

　　另以近日遇上的惡劣天氣情況為例，包括在上周四晚突如其來的黑雨，以及9月1日超強颱風蘇拉襲港，掛上十號颶風訊號，前線物業管理人員角色也非常重要。同時，各崗位也須提早作好準備，留意颱風、熱帶氣旋、暴雨消息動向之餘，「也要了解若打風，在斜坡安全、樹木管理等方面有何法律責任，同時知道該工作崗位需要擁有哪些技能，藉此提供以人為本的服務。」

 

　　他認為，透過發牌制度、跨界別合作提供與時並進的技能培訓，例如針對高科技方面，使用機械人、物聯網（IoT）等多管齊下打好基礎，行穩致遠，均非常重要，期望令外界對行業改觀，同時向物管從業員及有意投身行業的人士提供更清晰的職業路徑。

 

　　目前物業管理人牌照共分為兩級，並需持有指定學歷要求（見表），非從事管理監督工作的打工仔則毋須持牌。然而，從事管理監督工作的打工仔有不少都是「紅褲仔出身」。

 

　　黃江天表示，即使是紅褲仔出身、在行業已有資深經驗的打工仔，早前評估狀況後也有為他們提供解決方法，助適應發牌制度，包括夥拍本港大學向其提供指定認可課程。在就讀課程期間，紅褲仔出身的打工仔可先領取臨時牌，在畢業後再轉為正式牌照。

 

　　年輕人如有意投身物管業，可修讀物業管理業監管局在發牌制度下，認可的指定物業管理或同等學歷課程，畢業後可藉此專業階梯入行，從物業管理主任起步，然後逐步晉升為中、高級物業管理人員。

 

訂專業守則 冀減服務爭拗投訴

 

　　早前PMSA已制定18份專業守則，並緊貼時事，分別就處理棚架及吊船、樹木管理、食水設施管理等工作制定。他坦言：「此舉不僅是為了履行法定職責，還期望提供服務標準，增加業界工作規範的透明度，以及提高公眾對行業的認識，從而減低不少物業管理服務的爭拗和投訴。」

 

　　此外，在數碼轉型浪潮下，亦須留意可以訂立哪些新守則，與時並進提升物管服務的專業水平，藉此提供更貼心的服務。例如近月以來，有見網絡騙案愈趨嚴重且手法層出不窮，監管局與商業罪案調查科合辦課程，讓物管人知道如何幫助住客、銀髮族防止被騙，「例如多加注意有沒有陌生人出入；以及當有銀髮族突然神情緊張，身邊又有兩個陌生人陪同等情況。」另隨著愈來愈多物業管理公司引入自動心臟除顫器（AED），也需要與消防處合作，提供AED機使用教學。

 

 

 

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