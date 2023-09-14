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14/09/2023

【平凡人‧不凡事】由跆拳道運動員變身企業家！博勝集團創辦人潘志豪：甚麼都可以輸，信心不可以輸！

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　　很多人說做人一定要有夢想，但有多少人可以夢想成真？今次的主角，小時候一心想創業，他憑著過往全職跆拳道運動員的刻苦耐勞拼搏精神，克服重重逆境，一步步開創自己的事業，靠著堅毅意志，轉型成功成為企業家，投身HDMI行業，他就是博勝集團創辦人及行政總裁潘志豪Steven Pun。

 

　　2008年北京奧運期間，Steven和拍檔在酒店房間觀看賽事時發現，一般電視和機頂盒的接口只可以接駁一部設備，非常不方便。回港後 Steven積極研究HDMI相關的周邊產品，發現HDMI適配器的需求很大，於是利用積蓄，在外國網上平台採購，再放到外國的電商平台上銷售，結果賣家反應熱烈，產品很快賣光。

 

　　這次小成功為Steven打了支強心針，決定和拍檔創立博勝集團，專門銷售各種家用電器的適配器。時至今日，面對環球各種不明朗因素，Steven和拍檔仍然能夠穩住陣腳，帶領公司在逆境中突圍而出，至今博勝集團每年的營業額已經超過3,000萬美元，在行業內佔據領先地位。

 

　　追夢是一段艱辛而漫長的旅途，Steven夢想成真成為企業家，更成為十大傑青，他慶幸父母給予無限信任和發揮空間。成功圓夢的他，亦不忘回饋社會，他和香港中文大學MBA校友成立社企苗，為有需要學童提供恆常教育和公益事務。

 

　　成立電子科企業，一路走來，Steven希望以自身的經歷，鼓勵青少年投身創科，他認為年青人創業，首先做的就是要開闊眼界，汲取經驗才可以為創業路打好基礎！

 

　　影片轉載自：大灣區共同家園青年公益基金 Greater Bay Area Homeland Youth Community Foundation

 

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